“E-state con noi” un tour tra vino, cibo e tradizione alla scoperta del Lazio

È stato un evento conviviale sulla spiaggia di Fregene (Rm), informale e nel segno dell'amicizia, ad aprire il tour "E-state con noi" organizzato dalla Famiglia Cotarella per promuove il vino e la cucina laziale. Toccherà nel corso della stagione varie località come Frosinone, Latina, Rieti, ma anche i Castelli romani e la Tuscia, territorio dove le titolari del brand sono di casa. Poi, dopo la tappa conclusiva nella Capitale, il tour si sposterà all'estero, nei mercai di riferimento dell'azienda.

Dalla spiaggia di Fregene parte il tour E-state con noi

E-state con noi, un tour con le sorelle Cotarella

Brindisi, degustazioni di vini e di tipicità romane, musica e spettacoli hanno dato il benvenuto all'estate al Singita Miracle Beach, uno dei beach-bar più cool del litorale fino a notte. In un'atmosfera giocosa e rilassante, tra le tende allestite per gli ospiti con divani e chaise-longue anche esibizioni di due trampolieri luminosi. Dominga, Marta ed Enrica, per tutti le "Cotarella's sisters", hanno spiegato ai 150 ospiti - operatori del settore enologico, giornalisti e partner dell’azienda- gli obiettivi dell'iniziativa.

E-state con noi, un toru alla scoperta del Lazio

«Questo tour - hanno detto - vuole rafforzare la presenza del brand sul territorio, ma al tempo stesso valorizzare anche le specificità dei singoli luoghi, a cominciare dalle produzioni gastronomiche tipiche e, quindi, la cucina locale. Per questo, la scelta delle tappe è stata fatta proprio per sviluppare connessioni, o meglio “intrecci”, come amiamo dire, con le diverse realtà locali, nella consapevolezza che solo così possono nascere sinergie utili per andare oltre. In questo caso significa anche portare il Lazio, le sue produzioni tipiche, la cucina romana e regionale, all’estero, contribuendo a farle conoscere ancora di più a livello internazionale».

La storia della famiglia Cotarella

Famiglia Cotarella è una storia fatta da tre generazioni e le tre giovani donne hanno preso le redini dell'azienda dai fondatori Riccardo e Renzo Cotarella, che a loro volta avevano seguito l’attività dal padre Domenico e dallo zio Antonio, avviata negli anni ‘60. Poi le acquisizioni: nel 1979 Montefiascone, nell’Alta Tuscia, l’Azienda Agricola Marciliano, in Umbria, a pochi chilometri da Orvieto (1999) fino a Le Macioche, Tenuta nel cuore della terra del Brunello di Montalcino (2017).

La famiglia Cotarella

In loro c'è l’amore per le proprie radici, la cultura, la costante ricerca e la disponibilità all'innovazione, anche in ambiti apparentemente distanti, ma che si intersecano con il mondo del vino. Infatti al centro del progetto familiare c'è l'impegno nell'Alta Formazione con "Intrecci, Accademia di Sala ed Accoglienza" per i futuri manager della ristorazione di qualità, maître e personale di sala. I corsi sono di 12 mesi, di cui 6 con la formula del campus residenziale. Forte è la presenza anche nel sociale: dal 2019 la Fattoria Tellus offre ai bambini l’opportunità di ritrovare la propria dimensione creativa riscoprendo con i genitori la natura, e infine, l'impegno più recente, la Fondazione Cotarella per la lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare e per lo sviluppo del territorio.

E-state con noi con un fiocco lilla

In collaborazione con le istituzioni, le università e i centri di ricerca, si articola negli Aperitivi Lilla (un fiocco di questo colore è stato offerto agli ospiti di "E-state con noi"), nelle cene charity con chef stellati, attraverso un centro di ascolto ad Orvieto, che accoglie i giovani e le loro famiglie con il supporto gratuito di esperti. La dimora Verdeluce di Orvieto - come hanno spiegato il direttore della Fondazione Ruggero Parrotto e la nutrizionista dell'equipe Giulia Mecozzi- ospiterà i pazienti in uscita dalle cure per un periodo di reinserimento. (Verdeluce è anche il nome della nuova etichetta del brand presentata allo scorso Vinitaly, un Bianco Umbria Igt). Messe in vendita nell'occasione delle bags con vino e olio per sostenere il progetto di un nuovo laboratorio che partirà il 20 luglio.

E-state con noi, un menu speciale

Il menu proposto per la serata non poteva che esaltare le specialità locali regionali: Antipasti misti con formaggi, salumi, bruschette di mare, Insalatina di campo con crudo di spigola, Trippa di mare di rana pescatrice, Insalata di polpo con patate, datterino giallo, semi misti e dressing al tamarindo,Pasta fresca con zucchine romanesche e fiori di zucca, Amatriciana di pesce spada, tagliata di frutta e pani assortiti. Grande assortimento Cotarella nei calici: Tellus Chardonnay Rosè, il Brut Rossetto, Poggio dei Gelsi 2023, Ferentano 2021, Tellus Syrah 2021, Anita Aleatico, Sodale 2021 e altre affermate etichette maison.

Aperitivo Lilla sulla spiaggia di Fregene con un menu speciale

La Famiglia Cotarella sarà presente anche in altri appuntamenti del vino in Tuscia, terra con cui ha un forte legame: a Montefiascone dal 2 al 4 agosto e dall’8 al 15 agosto per la tradizionale Fiera del Vino, e a Tarquinia per il Divino Etrusco, dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto.