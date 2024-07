Heineken: Alexander Koch nuovo amministratore delegato Italia

Cambio al vertice di Heineken Italia: Alexander Koch assume la carica di amministratore delegato a partire dal 1° agosto, succedendo a Wietse Mutters che ha guidato l'azienda per quattro anni.

Alexander Koch, nuovo amministratore delegato di Heineken Italia

Heineken, l’esperienza di Mutters

Mutters, nominato nuovo Amministratore Delegato di Heineken Vietnam, lascia un'eredità importante: durante il suo mandato ha rafforzato la posizione di Heineken nel mercato italiano, valorizzando marchi locali di successo come Ichnusa, Birra Messina e Birra Moretti. Ha inoltre guidato la trasformazione digitale di Partesa e consolidato la cultura aziendale basata sulla diversità e sull'empowerment.

Heineken, chi è Alexander Koch

Koch vanta una lunga esperienza in Heineken, iniziata nell'ottobre del 1997 come tirocinante in commercial management. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in diverse aree geografiche, tra cui direttore commerciale di Bralirwa (Ruanda), Direttore Marketing di Athenian Brewery (Grecia) e Amministratore Delegato di Brassivoire, dove ha curato l'ingresso nel mercato della Costa d'Avorio. Nel 2018 è stato nominato direttore commerciale di Heineken Vietnam e nel 2020 ne è diventato amministratore delegato, guidando l'azienda alla leadership di mercato.

Birra Messina, uno dei marchi italiani valorizzati

«Sono orgoglioso di poter guidare nei prossimi anni Heneken Italia, leader e riferimento del mercato italiano - dichiara Koch - è un'azienda che ha investito molto in marchi italiani, contribuendo alla crescita del mercato e allo sviluppo della cultura della birra in Italia».