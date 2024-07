A Roma l'assaggio delle birre italiane premiate al Brussels Beer Challenge 2023

La terrazza romana con vista sui Fori dell'Ambasciata del Belgio ha ospitato una degustazione delle birre vincitrici all’edizione 2023 del Brussels Beer Challenge, il concorso birrario internazionale tra i piu prestigiosi al mondo. Tra le 1.811 birre in competizione, provenienti da tutto il mondo, erano state le birre italiane a conquistare il top della classifica con 37 medaglie, piazzandosi al secondo posto dopo il Belgio e prima della Francia.

Negli ultimi 3 anni l'Italia si è ritagliata un posto di rilievo nei concorsi internazionali

A presentare l'evento è stato Thomas Costenoble della società BeComev (Beer, Communications and events), tra i fondatori della competizione, con la collaborazione di Stefania Manfredi.

Le birre italiane premiate al Brussels Beer Challenge 2023

Presenti tre birrifici italiani con le loro etichette vincitrici di medaglie: Gabriele di Marcantonio di Mezzopasso di Popoli (Pe), che ha conquistato il trofeo per la miglior birra in assoluto, ha portato in degustazione la sua Strong Ale Millican Extra, d’ispirazione inglese, già premiata in precedebti sessioni del Challenge. Il Birrificio La Collina di Pescaglia (Lu) di Alessandro Ridolfi invece è stato il vincitore del trofeo Cronache di Birra, sponsorizzato dall'omonima testata giornalistica, con la sua Rye Stout, scura a base di segale. Infine il birrificio sardo Harvest Brewing di Settimo S. Pietro (Ca) di Davide Piga, vincitore di due medaglie, ha portato la sua Gadduresa, medaglia d’oro nella categoria dello stile tipico italiano “Iga” Italian Grape Ale. Oltre alle birre italiane, lo stile belga per eccellenza, quello delle Saison, è stato al centro di una masterclass insieme a una selezione di etichette, interpretazioni tradizionali e moderne dello stile belga per eccellenza, “Farmhouse Ale”.

La birra italiana sempre più premiata nel mondo

Negli ultimi 3 anni l'Italia si è ritagliata un posto di rilievo nei concorsi internazionali, diventando uno dei più importanti paesi birrari d’Europa, con una presenza in costante aumento anche in vista dell'edizione 2024 del Brussels Beer Challenge (iscrizioni aperte sul sito web fino al 7 ottobre).

A Roma in degustazione le migliori birre italiane vincitrici di medaglie al Brussels beer challenge 2023

La competizione, nata nel 2012 per iniziativa di Thomas Costenoble e Luc de Raedemaeker, intende fornire ai birrifici di tutto il mondo uno strumento obiettivo e professionale di far valutare il proprio lavoro e di distinguersi in un settore estremamente concorrenziale grazie agli eventuali riconoscimenti conquistati. Questi i numeri del Brussels Beer Challenge 2023: 1811 birre in concorso 37 paesi rappresentati, 90 giudici internazionali 90 categorie di birra deguate alla cieca, 87 medaglie d'oro, 96 medaglie d'argento e 101 medaglie di bronzo. La birra belga, di cui esistono oltre 1500 varietà, è Patrimonio dell’Umanità dal 2016.