Vini pregiati: il Piemonte sorpassa la Toscana e il mercato ritrova brio

Il mercato dei vini pregiati, nonostante un contesto economico incerto, ha dimostrato una certa resilienza nel primo semestre del 2024. Sebbene il rimbalzo di giugno, trainato soprattutto dal Piemonte, non sia stato sufficiente a invertire la tendenza negativa dei primi sei mesi, il comparto continua a mostrare segnali di vitalità. A tracciare un quadro completo della situazione è l'Osservatorio eWibe, che monitora costantemente l'andamento delle principali etichette da investimento a livello globale. L'indice eWibe Fine Wines, che include i vini più rappresentativi di Francia, Italia e altri Paesi, ha registrato un leggero calo dello 0,6% nei primi sei mesi dell'anno.

Vini pregiati: un primo semestre 2024 all'insegna della resilienza

Mercato dei vini pregiati: la Francia ancora in difficoltà

La Francia, tradizionalmente uno dei principali attori del mercato, continua a soffrire, soprattutto a causa della deludente campagna En Primeur di Bordeaux. I tagli ai prezzi medi, pari a circa il 30%, hanno pesato sull'indice nazionale, che ha chiuso il semestre con un -1,1%. Nonostante ciò, giugno ha mostrato segnali di ripresa per tutte le regioni francesi, offrendo interessanti opportunità di investimento, in particolare per il Bordeaux.

Mercato dei vini pregiati: l'Italia conferma la sua stabilità

L'Italia, invece, si conferma un mercato più stabile, con un calo dello 0,1% nei primi sei mesi. La Toscana, in particolare, continua a crescere, con un +1% nei dodici mesi e un +0,5% nel primo semestre. Gli analisti di eWibe ritengono che i vini toscani saranno i protagonisti dei prossimi mesi, grazie a un pricing ancora competitivo rispetto ai grandi cru francesi. Il Piemonte, sebbene con una crescita più contenuta (+0,3% nei dodici mesi), ha registrato la migliore performance a giugno (+1%). La domanda è in aumento per le annate precedenti, come il 2016 e il 2019, mentre si attende di valutare l'andamento del mercato per le nuove uscite di Barolo e Barbaresco.

Mercato dei vini pregiati: Champagne e Borgogna, un ritorno alla normalità

Anche Champagne e Borgogna mostrano segnali di ripresa. La domanda di Champagne rimane alta, ma l'offerta è tornata su livelli standard dopo la scarsità degli ultimi due anni. La Borgogna, dopo un periodo di riassestamento, sta vivendo un timido ritorno alla normalità, con un cauto ottimismo per l'annata 2022, caratterizzata da un'ottima qualità.

Leonardo Bernasconi, head of wine di eWibe

«I dati e le performance danno respiro a tutto il comparto e riflettono le ottime uscite fin qui presentate dai principali produttori - afferma Leonardo Bernasconi, head of wine di eWibe. La Francia, dopo avere vissuto un'importante flessione nel 2023, offre oggi interessanti opportunità di investimento, in particolare nella regione di Bordeaux e Champagne. Il calo dei prezzi avvenuto per alcune etichette ed annate rappresentano, oggi, opportunità di acquisto interessanti. La deludente campagna En Primeur di Bordeaux, porta ad una maggiore domanda sul mercato secondario di annate già disponibili. Alcune tra le bottiglie più pregiate delle annate precedenti, infatti, risultano in alcuni casi posizionate sui medesimi livelli di prezzo, quando non inferiori, delle uscite EP 2023, nonostante il punteggio medio e la qualità della vendemmia risultino superiori».

Vini pregiati, le bottiglie più performanti del semestre

L'Osservatorio eWibe ha poi fotografato nel dettaglio le etichette con le migliori performance registrate sul live market nel primo semestre 2024.

Bottiglie che hanno incrementato maggiormente il proprio valore:

Cuvèe Le Mesnil, 2008: +29,5% San Leonardo, 2013: +26,8% Gaia & Rey, 2014: +23,2% Brunello di Montalcino Riserva tenuta Greppo, 2004: +22,9% Tenuta di Trinoro, 2018: +22,5%

Bottiglie che hanno riscontrato maggiore interesse (visualizzazioni, click e ricerche):

Bolgheri Sassicaia, 2021 Tignanello, 2021 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore, 2010 Pergole Torte, 2021 Château Lafite Rothschild, 2020

Il Bolgheri Sassicaia 2021 è stato il vino pregiato più ricercato da gennaio

Bottiglie che hanno riscosso maggiore successo in termini di vendite:

Bolgheri Sassicaia, 2021 Tignanello, 2021 Montevertine Le Pergole Torte, 2021 Roederer Cristal, 2015 Bollinger RD, 2008

Lotto dal valore più alto transato: