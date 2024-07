Krug Rosé 28ème Édition: eleganza e audacia in una bottiglia di Champagne

Krug Rosé 28ème Édition è uno Champagne rosato che incarna il perfetto equilibrio tra eleganza e audacia. Da quando, nel 1976, la quinta generazione della famiglia Krug ha deciso di lanciarsi in questa avventura, ogni anno si realizza una nuova edizione di questo champagne unico. Ogni bottiglia di Krug Rosé è il risultato di una sapiente arte di assemblaggio che riflette la tradizione e l'innovazione della Maison Krug.

Il Krug Rosé

Il blend di Krug Rosé 28ème Édition

Krug Rosé 28ème Édition è composto da un blend di 32 vini provenienti da sei annate diverse, la più giovane delle quali risale al 2016 e la più vecchia al 2010. Questo assemblaggio include un 10% di Pinot Noir macerato tradizionalmente, proveniente dalle parcelle di Aÿ e Mareuil-sur-Aÿ, che aggiunge note speziate, colore e struttura al vino. La composizione finale è equilibrata con un 58% di Pinot Noir (incluso il 10% di Pinot Noir macerato), un 25% di Chardonnay e un 17% di Meunier.

Krug Rosé è il risultato di una sapiente arte di assemblaggio che riflette la tradizione e l'innovazione della Maison Krug

Krug Rosé 28èmeÉdition è matura per circa sette anni nelle cantine di Krug, conferendogli una complessità e un’eleganza uniche. La vendemmia del 2016, da cui è partita la composizione di quest'edizione, è stata caratterizzata da condizioni climatiche estreme: una primavera piovosa seguita da un’estate calda e asciutta, con un periodo di vendemmia che ha visto la raccolta delle uve dal 9 settembre al 2 ottobre. Nonostante le difficoltà, le uve sono risultate in ottima salute e hanno prodotto vini che esprimono pienamente il loro carattere.

28ème Édition l’unicità del Krug Rosé

Krug Rosé 28ème Édition nasce dalla compinazione di vini con profili contrastanti, creando un equilibrio virtuoso tra sostanza e finezza. Questo champagne rosé è vivace, ampio e audace, con un tocco di imprevedibilità che lo rende unico nel suo genere. Ogni edizione rappresenta un capitolo della storia della Maison Krug e un'opportunità per i collezionisti di scoprire e apprezzare l’evoluzione di questo champagne nel tempo.

Alla vista, Krug Rosé 28ème Édition presenta una profonda sfumatura di salmone che promette eleganza. Al naso, offre aromi di aranciata, ribes rosso, nocciolo di ciliegia e gelatina di lampone, con accenni di pasta e meringa al limone. Al palato, si svela una ricca esplosione di frutti rossi come lampone, ribes rosso, ciliegia, ribes nero, mirtillo rosso e bacche di goji, che si armonizzano con note più dolci di pesca schiacciata e insalata di fragole con basilico. Il finale è caratterizzato da toni leggermente amari di agrumi, scorza di pompelmo e lime, accentuati dalle bollicine sottili e raffinate.

Krug Rosé 28ème Édition: gli abbinamenti enogastronomici

Krug Rosé 28ème Édition è sorprendentemente versatile negli abbinamenti gastronomici, riuscendo a sostituire con brio un buon vino rosso a tavola. Si sposa perfettamente con piatti saporiti come foie gras, agnello, selvaggina, carne bianca, cervo e piatti speziati. Tuttavia, non è consigliato per accompagnare i dessert, dove la sua complessità potrebbe risultare meno adatta.