Bloom The Essence: a Roma un'esperienza sensoriale di mixology

Pesca, gelsomino, ananas, fiori di sambuco, rosmarino: aromi e profumi tutti da gustare nel bicchiere. È stata un'esperienza sensoriale, un evoluzione dell'arte della mixology, a coinvolgere il pubblico romano sulla terrazza dell'Hotel W Rome di via Liguria per l'evento “Bloom The Essence”.

Erano cocktails particolarmente inebrianti quelli che i bartender hanno offerto in degustazione agli ospiti, profumatissimi e dai tenui colori dei fiori e dei frutti da cui le essenze erano state tratte in modo esclusivamente naturale, nel rispetto della tradizione francese di Gras.

Ad organizzare la serata è stata The London Essence, il brand inglese nato nel 2016, leader internazionale nella mixology per la produzione di toniche, delle acque limonate e delle sode, oltre alle bevande allo zenzero, ma con un passato come industria profumiera che risale alla fine dell'Ottocento.

Protagonisti, a guidare un viaggio nei cinque sensi, partendo dall'olfatto, sono stati Riccardo Fuggetta ambassador italiano e Jesus Ortega, global ambassador del brand. È stata un'esperienza inedita per molti esplorare profumazioni evocative del mondo della natura ed entrare nel gioco intrigante delle miscelazioni, tutte diverse, nelle sette della speciale drink list, più due mocktails, creata per l'occasione da Fuggetta.

Questi alcuni dei cocktail più apprezzati proposti con le nuove essenze:

" Shaddock " con The Botanist, Italicus, Verjus e tonica pomelo e pepe rosa

" con The Botanist, Italicus, Verjus e tonica pomelo e pepe rosa " Calipso " con Tequila reposada,Tomato &Orange Cordial, London Essence Blood Orange & Elder Flower Tonico

" con Tequila reposada,Tomato &Orange Cordial, London Essence Blood Orange & Elder Flower Tonico " Spicy Paloma " con Mezcal, Ancho Reynes,Lime Juice ,London Eccence, Pinl Grapefruit Soda

" con Mezcal, Ancho Reynes,Lime Juice ,London Eccence, Pinl Grapefruit Soda "Bucking Horse" con Remy Martin, Mint&Lemon Cordial,London Essence Ginger Ale, Angostura

Ogni signature in degustazione ha offerto ad ognuno la possibilità distinguere i profumi, riconoscersi nei profumi della propria memoria, per poi goderne al gusto scoprendo le intriganti contaminazioni. Gli ospiti hanno potuto partecipare al gioco scegliendo una card di uno specifico colore, corrispondente ad un signature cocktail della lista, da presentare al bar, sicuri di provare una miscela in armonia con le proprie preferenze.

Le essenze erano in mostra, custodite all’interno di preziosi contenitori di cristallo e poste scenograficamente tra cascate verdi di rampicanti e di fiori, mazzi di erbe officinali e composizioni di frutti esotici. Prodotti unici nella gamma delle toniche e dei sodati, possono essere abbinate a qualsiasi drink, anche agli spirits, donando un tocco in più.

«Per questa occasione - ha detto Fuggetta- ho creato questa drink list sensoriale ispirandomi alla nostra tradizione e soprattutto alla storia della distillazione di The London Essence. Ogni essenza vuole riprendere, in un gioco di profumi, le nostre referenze. Accompagnano ed esaltano senza mascherare i sapori.Gli specialisti del brand selezionano con cura gli estratti botanici prima di distillarli delicatamente per catturarne l’essenza autentica».

Quando nasce The London Essence

La prima attività di The London Essence risale alla fine dell''800 come industria profumiera di importanza mondiale, basata su metodi esclusivamente naturali. "Poi la riconversione nel 2016 - ha detto Jesus Ortega- perchè volevamo continuare a produrre nello stesso modo senza ricorrere a componenti artificiali o di laboratorio ma solo attingendo dalla natura".

Oggi offre una vasta collezione di mixer premium che include tonici, bibite, limonata e zenzero, ciascuno delicatamente leggero e a basso contenuto di calorie, senza dolcificanti artificiali. Tutta la linea è distribuita in Italia dal gruppo Molinari. Si trova nei migliori bar, cocktail Bar e ristoranti dell’Horeca.