Francesco Drusian: storia di un'azienda tradizionale che va incontro al futuro

Un amore per il proprio territorio e per il proprio lavoro nato già alla fine dell’800. Una storia lunga tre generazioni che racconta sacrifici, sudore e tanta passione. Questa è l’Azienda Drusian Francesco, sita nel cuore di una terra aspra plasmata dal tempo e dalle mani degli abili contadini che hanno saputo renderla ciò che è oggi: grande, formata da saliscendi impervi che creano nel paesaggio una dolce armonia: Valdobbiadene.

L'azienda agricola Drusian Francesco

Sono colline eroiche scandite dal tempo, divenute Patrimonio dell’Umanità nel 2019 grazie al loro carattere panoramico di vigneti e boschi, un paesaggio a mosaico che fa risaltare i piccoli borghi e i ciglioni con filari d’oro che creano una sinfonia di movimenti e colori. Strade che si intrecciano con i raggi del sole e lasciano il segno di chi le ha percorse per creare la sua storia.

Francesco Drusian: un viaggio nella tradizione vinicola nel cuore del Cartizze

Ed è una bella storia quella di Francesco Drusian, al timone dell’omonima Azienda Agricola di Bigolino di Valdobbiadene (TV) dal 1988, che sa bene cosa significa innamorarsi della propria terra e lavorare per renderla unica. Da più di 35 anni infatti si dedica alla sua “casa” che l’ha cresciuto e cullato ripagandolo dell’amore che lui stesso ha sempre donato e continua a dare ai suoi vigneti, una “casa” che accoglie chiunque voglia scoprirla sentendola, percependola, senza limitandosi a guardarla.

Francesco Drusian

Francesco decise di portare avanti il lavoro iniziato dal suo bisnonno, che nel 1890 circa acquistò i primi terreni nella zona vocata del Cartizze e iniziò a prendersene cura. Da ragazzino, Francesco ricorda le lunghe passeggiate che faceva con il nonno tra i vigneti e di quando lo aiutava a prendere le bottiglie coricate sulla sabbia nella piccola cantina che avevano. Un’attività rimasta impressa nella sua mente ancora oggi, che descrive la storia e la cultura di questa terra.

Nella seconda metà degli anni '80, Francesco Drusian prende in mano le redini dell'Azienda. Forte della tradizione enologica familiare, segue personalmente e scrupolosamente sia le attività in vigna che in cantina. Nei primi anni ’90 poi, iniziò a capire quali potevano essere le prime attrezzature idonee a creare un prodotto di qualità e decise quindi di investire nella struttura che oggi è diventata la sua Azienda e di acquistare terreni per poter coltivare le piante di uva Glera, atte alla produzione dello Spumante Conegliano Valdobbiadene Superiore DOCG.

“Vin Col Fondo”: il Valdobbiadene DOCG di Francesco Drusian

La tradizione in casa Drusian è forte ancora oggi. Il passato si mescola armoniosamente con il presente per creare un prodotto unico e di alta qualità, con un occhio di riguardo rivolto anche all’ambiente, un impegno concreto che testimonia la volontà di preservare la bellezza e la ricchezza della nostra terra per le generazioni future. Grazie alla passione e alla dedizione di Francesco e dei suoi collaboratori, ogni bottiglia di Spumante porta con sé un pezzo di territorio e di storia, regalando emozioni e sapori autentici a chiunque ne faccia esperienza.

Valdobbiadene Docg Sui Lieviti Brut Nature di Drusian

In particolare, la tradizione viene ben interpretata dal cosiddetto “vin col fondo”, vino prodotto con la seconda fermentazione in bottiglia senza sboccatura. Dal 2019 Drusian lo propone in versione Spumante come Valdobbiadene DOCG Sui Lieviti Brut Nature, imbottigliato la primavera successiva alla vendemmia e conservato sui lieviti ad una temperatura costante per i successivi quattro-cinque mesi. Nasce da uve 100% Glera, coltivate sulle ripide colline di Valdobbiadene e spicca per il tipico sentore di crosta di pane, dato dal contatto prolungato con i lieviti, che dona una maggiore profondità aromatica.

Ogni bottiglia è un pezzo unico, frutto di una tradizione antica che sta a cuore da generazioni ai produttori del nostro territorio. Unico come il profondo rispetto per la storia e la cultura del luogo in cui l'Azienda opera.

Azienda Agricola Drusian Francesco

Via Anche, 1 - 31049 Bigolino di Valdobbiadene (TV)

Tel 0423 982151