Vendemmia Doc delle Venezie: il Pinot Grigio promette un'annata di qualità

È iniziata la vendemmia anche nel cuore del Nordest italiano. Tanti i produttori che stanno raccogliendo i preziosi grappoli di Pinot Grigio, un vitigno che ha fatto la fortuna di questi territori all'interno della Doc Delle Venezie. Nonostante le sfide poste dalle abbondanti piogge primaverili, l'annata si presenta con ottime prospettive qualitative. Le uve, sane e mature, promettono vini di grande carattere e complessità.

Iniziata la vendemmia nella Doc Delle Venezie

Doc delle Venezie, un'annata di equilibrio

«Siamo molto soddisfatti dell'andamento della vendemmia», afferma Stefano Sequino, direttore del Consorzio di tutela Doc Delle Venezie che aggiunge: «Nonostante le difficoltà iniziali, il clima si è poi stabilizzato, permettendo alle uve di raggiungere una maturazione ottimale».

Le parole di Sequino trovano conferma nelle dichiarazioni dei presidenti Assoenologi del Triveneto. Matteo Lovo, per il Friuli Venezia Giulia, sottolinea come «la qualità delle uve sia eccellente, con un buon equilibrio tra acidità e zuccheri». Alberto Marchisio, per il Veneto Occidentale, parla di «un'uniformità di maturazione che restituisce una bellissima colorazione della buccia». Anche Michele Zanardo, per il Veneto Orientale, conferma l'ottima qualità delle uve, frutto di una gestione attenta del vigneto.

Un futuro promettente per il Pinot Grigio

La vendemmia 2024 si presenta quindi come un'annata positiva per il Pinot Grigio delle Venezie. I produttori si aspettano di ottenere vini eleganti e fruttati, con una buona persistenza aromatica.

«Questi risultati sono il frutto di un lavoro costante e di una grande passione», afferma Albino Armani, presidente del Consorzio di tutela Doc Delle Venezie. «Il Pinot Grigio delle Venezie - prosegue - è un prodotto di eccellenza, apprezzato in tutto il mondo, e siamo determinati a preservarne la qualità e a promuoverne la diffusione».

Pinot Grigio delle Venezie, un valore in crescita

Le prime quotazioni delle uve Pinot Grigio confermano un lieve incremento dei prezzi, un segnale positivo per i produttori e un riconoscimento del valore di questo prodotto.

La Doc Delle Venezie è la più estesa a livello nazionale con 27mila ettari di vigneto

In un territorio vasto come quello della Doc Delle Venezie, la più estesa a livello nazionale con 27mila ettari di vigneto - oggi il più grande modello di integrazione interregionale che include in un’unica denominazione d'origine le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento - gli andamenti stagionali, i volumi, così come il periodo vendemmiale non possono essere omogenei. Se c’è chi ha già iniziato a raccogliere i grappoli, altri lo faranno nelle prossime settimane.

