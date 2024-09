Champagne & Sparkling Wine World Championships: 70 medaglie d'oro italiane

L'edizione 2024 di Champagne & Sparkling Wine World Championships 2024 ha celebrato i migliori spumanti e champagne del mondo, e le cantine italiane hanno brillato conquistando 70 medaglie d'oro.

L'Italia ha conquistato 70 medaglie d'oro ai Champagne & Sparkling Wine World Championships 2024

Champagne & Sparkling Wine World Championships 2024, un trionfo italiano

Le medaglie d'oro italiane al Champagne & Sparkling Wine World Championships 2024 non solo celebrano la qualità dei nostri spumanti, ma rappresentano anche un riconoscimento internazionale per l'abilità e la passione dei produttori italiani. Da Trento a Franciacorta, passando per le bollicine di Asti e Oltrepò Pavese, i produttori italiani hanno saputo esaltare le peculiarità dei loro territori, dando vita a spumanti unici e complessi.

Champagne & Sparkling Wine World Championships 2024, tradizione e innovazione

Questi riconoscimenti sono un tributo alla qualità, alla dedizione e all'arte della vinificazione che caratterizzano l'industria spumantistica italiana. Con ogni medaglia d'oro, l'Italia si candida ad una posizione come leader mondiale nella produzione di spumanti di alta gamma.

L'Italia è una delle principali protagoniste nel panorama delle bollicine

Questa competizione, infatti, conferma come l'Italia sia una delle principali protagoniste nel panorama degli spumanti e dei metodi classici, continuando a sorprendere e a deliziare gli appassionati di tutto il mondo con la sua straordinaria produzione che unisce tradizione e innovazione. Si tratta di risultati frutto di un impegno costante nella ricerca della qualità, unito a una profonda conoscenza del territorio e delle uve autoctone.

Champagne & Sparkling Wine World Championships 2024, le medaglie d'oro italiane

Ecco i vini vincitori di una medaglia d'oro durante l'edizione 2024 di Champagne & Sparkling Wine World Championships: