Tinazzi: linea premium, wine experience e hospitality con Poderi Campopian

Nel cuore della Valpolicella Classica, tra filari di viti baciati dal sole e paesaggi che incantano lo sguardo, si trova Campopian, un’oasi di pace e tradizione enologica. Questa proprietà, situata a Sant’Ambrogio di Valpolicella (Vr), a un’altitudine di 670 metri sul livello del mare, rappresenta la più alta azienda agricola della zona. Qui, la combinazione unica di altitudine e terroir infonde ai vini profumi intensi e un gusto pieno e avvolgente, espressione autentica dell’essenza della Valpolicella.

Poderi Campopian di Tinazzi

Acquisita dalla famiglia Tinazzi nel 2014, Campopian non è solo una tenuta vinicola ma un luogo intriso di storia, passione e promesse mantenute. I viticoltori hanno pazientemente coltivato le viti, rispettando i ritmi della natura e lasciando che le radici si intrecciassero con il ricco suolo della Valpolicella Classica. Da questa cura nascono tre vini in edizione limitata: Reguso Valpolicella Dop Classico Superiore, Lunante Valpolicella Superiore Ripasso Dop, e Marziale Amarone della Valpolicella Docg. Ciascuno di questi vini racconta una storia di tradizione e territorio, rivelando l'anima di Campopian.

Tinazzi: viaggio nei sapori della Valpolicella con le wine experience di Poderi Campopian

Nel 2023, la famiglia Tinazzi ha aperto le porte di Poderi Campopian al pubblico, trasformando questa storica proprietà del 1700 in un’esperienza enologica immersiva. I visitatori possono passeggiare tra i vigneti terrazzati, ammirare i tradizionali muretti a secco e lasciarsi accarezzare dalla brezza del Lago di Garda. Qui, in un ambiente di raffinata ospitalità, è possibile scoprire i segreti della vinificazione direttamente dai produttori e degustare i vini che portano l’etichetta Poderi Campopian, simbolo di eccellenza della casa Tinazzi.

Le wine experience di Poderi Campopian

L’esperienza offerta include visite guidate ai vigneti, con vista panoramica sul Lago di Garda, e alla cantina e la bottaia. La degustazione si svolge in un’apposita sala, ricavata dalle ex stalle, arricchite dai tradizionali soffitti a volta in pietra della Lessinia, che conferiscono al luogo un fascino senza tempo. L’arredamento, curato nei minimi dettagli dagli amici di Reverse Lab di Verona, riflette la filosofia sostenibile di Tinazzi, in linea con il progetto Tinazzi R-Evolution, un'iniziativa che abbraccia l'artigianato responsabile e la sostenibilità.

Tinazzi: ospitalità sostenibile con il nuovo agriturismo Poderi Campopian

A luglio 2024, l’agriturismo Poderi Campopian ha aperto le sue porte, offrendo un’esperienza di soggiorno unica. Le quattro unità abitative, arredate con materiali naturali e sostenibili e conservando gli elementi architettonici originari, invitano gli ospiti a immergersi nella tranquillità e nella bellezza del luogo. Ogni spazio è un omaggio ai vini Campopian: dalle suite Marziale al bilocale Lunante, fino al quadrilocale Corvina, che celebra l'uva regina della Valpolicella e può ospitare fino a sei persone.

Una delle stanze dell'agriturismo Poderi Campopian

Poderi Campopian è il luogo ideale per una fuga romantica o un soggiorno rilassante. Gli ospiti possono esplorare i vigneti in bicicletta, organizzare pic-nic con vista mozzafiato sul Lago di Garda, o rilassarsi nella piscina idromassaggio, sempre accompagnati da un calice dei pregiati vini Tinazzi. Campopian non è solo un'esperienza enologica, ma un viaggio nell’autenticità e nella bellezza della Valpolicella, un connubio perfetto di natura, tradizione e ospitalità.

Tinazzi

Via delle Torbiere 13 - 37017 Lazise (Vr)

Tel 045 6470697