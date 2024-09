Dalla tradizione alla modernità: Follador, dal 1769 un'eccellenza del Prosecco

Sono 255 anni di storia per questa famiglia, giunta alla nona generazione con i fratelli Maria Cristina, Francesca, Emanuela e Michele. L'azienda ed i vigneti si trovano proprio nel cuore della zona storica del Prosecco a Col San Martino (Tv) nel territorio del Conegliano Valdobbiadene. Parte dei loro vigneti si trovano proprio ai piedi delle Torri di Credazzo, un complesso fortificato diventato immagine simbolo del sito patrimonio Unesco.

La famiglia Folladror

Follador, dal Settecento ad oggi

Tutto prende forma nel 1769 quando il Doge Alvise IV della casata patrizia dei Mocenigo, riconobbe e attestò la superiorità dei vini prodotti dal loro antenato Giovanni Follador. Tante sono le tappe che hanno portato l'azienda ad essere oggi posizionata nella fascia alta degli sparkling.

La storia di Follador inizia a prendere forma nel 1769

Già alla fine degli anni '60 era all'avanguardia nell'applicazione della macerazione a freddo per le uve Glera. Gianfranco è stato l'artefice di una importante svolta nella tradizione di famiglia, dedicandosi con passione a perfezionare l'arte della spumantizzazione con il metodo Gianfranco Follador depositato nel 2018.

Follador, la svolta tecnica

Questa speciale tecnica di vinificazione prevede specifici passaggi nella fase iniziale e l'impiego di attrezzature adatte alla crio-macerazione, per estrapolare le molteplici proprietà delle bucce e donare struttura e personalità a ogni etichetta. La scelta di puntare sull'alta qualità ha portato l'azienda a competere con i migliori vini italiani e internazionali, fino al raggiungimento del titolo di “Miglior Prosecco” al The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2020, il più prestigioso concorso dedicato ai raffinati champagne e spumanti provenienti dai cinque continenti.

Follador, vini e sostenibilità

Grande attenzione alla sostenibilità con un ambizioso piano di investimenti seguendo il programma Sustainable Wine (il Sistema di Gestione della Sostenibilità), per raggiungere i sei obiettivi ambientali del regolamento (UE) 852/2020.A questo si aggiunge la volontaria adesione alle linee guida di Equalitas, la certificazione di sostenibilità per eccellenza, che pone il focus sulla filiera vitivinicola, coinvolgendo agricoltori, produttori e imbottigliatori.

I vini Follador

Oltre alla recente installazione di pannelli fotovoltaici per ottimizzare l'impiego dell'energia, troviamo il Decanter per vino: un macchinario di ultima generazione che garantisce l'estrazione e la chiarificazione del mosto di alta qualità, evitando l'uso di coadiuvanti e riducendo l'utilizzo di acqua nei lavaggi a fine ciclo. Inoltre in collaborazione con la B Corp Treedom, che dal 2010 promuove la piantumazione di alberi in tutto il mondo, hanno avviato la creazione della Foresta Follador in diversi paesi del mondo.

Il programma prevede la piantumazione di 500 alberi all'anno per almeno 3 anni. Paladino dell'iniziativa ecosostenibile è Fosélios Prosecco Superiore D.O.C.G. Brut che fa parte della loro linea Signature a cui appartengono anche il cru Torri di Credazzo extra dry e XZero extra brut. Gli altri due Valdobbiadene Prosecco docg della linea Superiore sono Ruiol Castei extra dry e Nani dei Berti brut.

Follador Prosecco

Via Gravette 42 - 31010 Col San Martino (Tv)

Tel 0438 898222