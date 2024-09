Sake Day: Waby celebra il distillato giapponese con degustazioni esclusive

Il 1° ottobre di ogni anno si celebra il Sake Day, la giornata internazionale dedicata al sake, una delle bevande simbolo del Giappone. Nonostante la crescente diffusione del sake, molti continuano a confonderlo con un distillato da fine pasto, quando in realtà si tratta di un fermentato simile al vino e alla birra, prodotto con riso, acqua, koji (un fungo che trasforma l’amido in zucchero) e lieviti. Con una gradazione alcolica tra i 12° e i 18°, il sake si presta ad essere gustato durante tutto il pasto, con temperature di servizio che variano dal freddo al caldo, passando per quella ambiente.

In occasione del Sake Day, Waby Restaurant ha deciso di proporre una speciale degustazione

Sake Day, la selezione del Waby Restaurant

Il Waby Restaurant, noto per la sua cucina giapponese raffinata, propone una carta delle bevande che include una ricca selezione di sake, circa una trentina tra bottiglie classiche e magnum, provenienti da diverse prefetture del Giappone. Gli ospiti possono scegliere tra sake aromatici, Junmai più secchi e persino sake frizzanti fermentati in bottiglia secondo il metodo classico, perfetti per accompagnare una vasta gamma di piatti.

Molti continuano a confondere il sake con un distillato da fine pasto

In occasione del Sake Day, Waby Restaurant ha deciso di proporre alla sua clientela una speciale degustazione, disponibile per tutto il mese di ottobre. Tre diversi tipi di sake saranno abbinati a piatti pensati per esaltarne le caratteristiche, offrendo un’esperienza gastronomica unica.

Sake Day, una degustazione esclusiva

Tutti i sake selezionati per la degustazione appartengono alla categoria Junmai, ovvero prodotti senza aggiunta di alcool, ma ottenuti esclusivamente attraverso la fermentazione naturale.

Gli ospiti possono scegliere tra sake aromatici per accompagnare una vasta gamma di piatti