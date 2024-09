Premio Pavese 2024: i vincitori festeggiano tra i vigneti di Santo Stefano Belbo

Per la prima volta la serata inaugurale del Premio Pavese 2024, promosso dalla Fondazione Cesare Pavese, si svolge in una azienda vinicola del territorio. Si tratta della Foresteria Duchessa Lia in località San Grato di Santo Stefano Belbo (Cn). Duchessa Lia Nobili vini del Piemonte è un'azienda familiare che da 70 anni produce vini di eccellenza, fondata nel 1953 da Francesco Capetta e gestita dalla terza generazione. Il gruppo comprende tre aziende: Capetta, Duchessa Lia, premium brand e Balbi Soprani destinato al canale Horeca.

Premio Pavese 2024: una serata speciale tra vini e letteratura

Il programma del Premio Pavese 2024 alla Foresteria Duchessa Lia

L'edizione 2024 del Premio Pavese presenta un nuovo format serale, dove premiati e giurati dialogheranno su temi di loro competenza. La serata inaugurale, domenica 8 settembre alle ore 21, condotta dall'attrice Lella Costa, sarà dedicata alla saggistica, narrativa, traduzione ed editoria, mentre alla poesia la serata di venerdì 13 settembre, alle 18 nella chiesa dei SS.Giacomo e Cristoforo di Santo Stefano Belbo. I vincitori dell'edizione 2024 sono Michele Cortellazzo per la saggistica, Dacia Maraini per la narrativa, Silvia Pareschi per la traduzione, Antonio Sellerio per l'editoria e Martin Rueff per la poesia.

Riccardo Capetta descrive così l'accoglienza riservata ai protagonisti del Premio Pavese 2024: «In questo periodo dell'anno, la vendemmia, che è il momento più importante per noi vignaioli e produttori, aprire le porte della nostra foresteria al Premio Pavese significa condividere il valore del lavoro. C'è passione e rispetto in questo incontro e la consapevolezza di voler agire insieme alla Fondazione Cesare Pavese, seguendo l'esempio di un autore che continua a essere una fonte autentica di ispirazione. Il nostro Magnum di Barbaresco Duchessa Lia è un omaggio agli autori premiati, un simbolo di unione e di intenti condivisi per il bene del nostro territorio».