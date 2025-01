Birraio dell'anno 2024, Emanuele Longo vince all'ultima partecipazione

Emanuele Longo, fondatore del Birrificio Lariano di Sirone (Lc), ha conquistato il titolo di Birraio dell'anno 2024, un riconoscimento che celebra il suo impegno costante nella produzione di birra artigianale di alta qualità. Nella categoria degli emergenti, il titolo di "Birraio Emergente 2024" è stato assegnato a Filip Lozinski del Birrificio Wild Raccoon di Cussignacco (Ud).

Quella di Emanuele Longo è stata una vittoria tanto attesa, che ha visto coronato il suo percorso professionale. Dopo aver annunciato il suo addio al ruolo di responsabile di produzione del Birrificio Lariano, Longo si è presentato al teatro Cartiere Carrara di Firenze con l'ultima opportunità di vincere il premio che riconosce il miglior produttore dell'anno precedente. Un successo che ha finalmente raggiunto, aggiungendo un altro importante scatto al suo album di ricordi.

Da quando ha fondato il Birrificio Lariano nel 2008 con il socio Fulvio Nessi, Emanuele Longo ha costruito un legame profondo con il pubblico, grazie alla produzione di birre di qualità, apprezzate per la loro semplicità e personalità. Il birrificio, che ha saputo evolversi sia in termini di esperienza che di tecnologia, oggi è sinonimo di birre ben bilanciate, come la loro rinomata La Grigna, l'APA Statale 52, e la bohemian pils Urkuè. Birre che hanno conquistato i palati degli appassionati e l'ammirazione degli esperti, ottenendo anche premi prestigiosi come quello ricevuto quest'anno.

Birraio dell'Anno 2024, il segreto del successo di Longo

Il successo di Longo è stato determinato anche dalla costanza nella qualità delle birre prodotte, un aspetto fondamentale valutato dalla giuria composta da 100 esperti e professionisti del settore. La gamma di birre del Birrificio Lariano si distingue per l'equilibrio tra tradizione e innovazione, in particolare con le sue birre ispirate alle tradizioni tedesche e americane, senza mai rinunciare alla creatività. Questi aspetti sono stati apprezzati in particolare dai publican, che hanno riconosciuto il valore del birraio, insieme ai colleghi produttori.

Nonostante il premio ricevuto, non si può certo parlare di "premio alla carriera" per Emanuele Longo. Il suo nome, infatti, è sempre stato presente tra i migliori 20 birrai degli ultimi anni, e il suo desiderio di migliorarsi continua a essere vivo. Il suo impegno e la sua passione per la birra artigianale lo spingono a innovare continuamente, come dimostra il progetto sperimentale di birra affinata in barrique, ora messo da parte ma che ha regalato etichette memorabili.

Birraio Emergente 2024", vince Filip Lozinski

Nella categoria degli emergenti, il titolo di "Birraio emergente 2024" è stato assegnato a Filip Lozinski del Birrificio Wild Raccoon, che con il suo approccio innovativo e l'uso di materie prime selezionate ha conquistato il pubblico e gli esperti. Il birrificio friulano ha saputo farsi conoscere in breve tempo, grazie anche a un prodotto equilibrato e di alta qualità.

Birraio dell'Anno 2024, la classifica completa

Emanuele Longo del Birrificio Lariano di Sirone (LC) Marco Valeriani del birrificio Alder di Seregno (MB) Giorgio Masio del birrificio Altavia di Quiliano (SV) Giovanni Faenza del birrificio Ritual Lab di Formello (RM) Agostino Arioli e Maurizio Folli del Birrificio Italiano di Limido Comasco (CO) Luca Dalla Torre del birrificio Bondai di Sutrio (UD) Conor Gallagher Deeks del birrificio Hilltop di Bassano Romano (VT) Samuele Cesaroni del birrificio Brasseria della Fonte di Pienza (SI) Cecilia Scisciani e Matteo Pomposini del birrificio MC77 di Serrapetrona (MC) Pietro Di Pilato del birrificio Brewfist di Codogno (LO) Luigi Recchiuti del birrificio Opperbacco di Notaresco (TE) Josif Vezzoli del birrificio Elvo di Graglia (BI) Simone Bedeschi e Saverio Casadei del birrificio Bajön di Porto Corsini (RA) Marco Raffaeli del birrificio Mukkeller di Porto Sant'Elpidio (FM) Enrico Ciani del birrificio Birra dell'Eremo di Assisi (PG) Elia Pina del birrificio 50&50 di Varese Lorenzo Guarino del Birrificio Rurale di Desio (MB) Luca Tassinati del birrificio Liquida di Ostellato (FE) Luca Sartorelli del birrificio Ca' Del Brado di Rastignano (BO) Marco Sabatti del birrificio Porta Bruciata di Rodengo Saiano (BS)

Classifica Birraio Emergente 2024