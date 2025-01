Guerra Albano Wines: eccellenza vitivinicola nei Colli Orientali del Friuli

È un terreno davvero particolare quello di Montina a Torreano di Cividale (Ud), dove danno i loro splendidi frutti i vigneti della famiglia Guerra, in quanto si trovano in una zona lambita costantemente da ogni vento possibile, che soffiano da tutte le parti al punto da creare le condizioni ideali per non essere soggetti a muffe e produrre così uve sane e di pregio, che si traducono poi in vini equilibrati e inconfondibili. A spiegare questa particolare peculiarità è Dario Guerra, che da una trentina d'anni sta sviluppando l'attività rurale e vitivinicola del padre Albano, per realizzare prodotti enologici destinati a esaltare le qualità del territorio, mantenendo nello stesso tempo le varie caratteristiche e la tipicità. «In pratica - ha evidenziato il viticoltore dei Colli orientali del Friuli - è cambiato l'assetto produttivo dell'azienda, soprattutto per quanto riguarda la tipologia delle produzioni. Si è passati - dal dopoguerra alla fine del secolo scorso - dall'attività prevalente rappresentata dalla zootecnia all'agricoltura, e soprattutto nel cividalese e nelle Valli del Natisone alla viticoltura».

Guerra Albano è stata la prima azienda a produrre la Ribolla gialla spumantizzata

Guerra Albano, l'azienda

Un esempio su tutti, il caratteristico locale ora destinato all'accoglienza e alle degustazioni era all'origine la stalla aziendale, oggi dedicata invece a punto di ritrovo per le verifiche stagionali e per programmare gli incontri di presentazione e di promozione. Da notare pure che, alle origini dello sviluppo, la viticoltura puntava a produrre una grande quantità d'uva, che forniva il vero guadagno del grande lavoro in vigna. «Poi - continua Guerra - si è arrivati allo sviluppo del Vigneto Friuli, creato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con un centro vitivinicolo per l'assistenza alle aziende, ideato dal compianto Pietro Pittaro e altri lungimiranti pionieri, per dare impulso alle aziende agricole che si trovavano nei territori vocati e puntavano allo sviluppo e alla trasformazione in realtà vitivinicole».

La famiglia Guerra

Così, mentre papà Albano si occupava dell'agricoltura con i diversi settori praticabili i zona, il figlio Dario si specializzava nel settore enologico, facendo crescere man mano la qualità dei vini con la riduzione della produzione delle uve, per ottimizzare la resa ed elevare il pregio del prodotto. Con il rispetto dei criteri per la sostenibilità degli interventi nel vigneto e tecniche di lavoro orientate a metodi naturali, che si rispecchiano nella riduzione del numero e dell'entità degli interventi, resa possibile dal buono stato di salute delle piante e dei grappoli. Sono state così privilegiate le tecniche mirate al diradamento fogliare e di selezione dei grappoli, atte a rafforzare vite e acini, ma anche a favorire lo scorrere della linfa e dell'acqua all'interno delle piante.

Guerra Albano, i vini

L'azienda di Dario Guerra, appassionato viticoltore ai piedi dei Colli Orientali del Friuli - oggi seguito in cantina e nella promozione dal figlio Matteo, mentre la gestione dell'azienda è della moglie Sara - fa parte a pieno merito del panorama enologico del Vigneto Friuli e vanta un piccolo primato: è stata la prima azienda a produrre la Ribolla gialla spumantizzata con Metodo Classico. Un altro vanto della linea di produzione della Guerra Albano Wines è certamente la Malvasia, un vino bianco autoctono di colore giallo paglierino, con un profumo intenso e fruttato, con sentori di confetto, albicocca, pietra focaia ed erbe aromatiche, quali salvia e maggiorana. Il gusto è secco, morbido e vellutato, molto appagante al palato e si abbina molto bene a pesci elaborati, risotti alle verdure e alcuni salumi.

Guerra Albano, i vini degustati

Questi e altri 10 vini vengono prodotti nei 10 ettari dell'azienda, situata nella zona Doc Friuli Colli Orientali, riconosciuta nel 1970 e che vanta più di 2000 ettari di vigneto, ribattezzata “Parco della Vite e del Vino”. Si tratta di una zona lunga e stretta la cui forma ricorda una “C” rovesciata, che tocca il confine con la Slovenia, ed è collocata nella zona centro-orientale della regione Friuli Venezia Giulia. La combinazione di terreno, clima e vitigno (detto normalmente terroir) dei Colli Orientali continua a garantire un eccezionale corredo aromatico e un'ottima qualità delle uve. Gli altri vini bianchi sono il Friulano, il Pinot Grigio, il Sauvignon e il Picolit, più volte citato come il re dei vini o il vino dei re.

Tra gli ottimi rossi come il Merlot, il Pinot Nero e il Refosco dal peduncolo rosso, ci ha meravigliato un favoloso Pignolo Matteo 1, ricavato da un antico vitigno autoctono conosciuto e coltivato già prima del 1600, poi riscoperto e recuperato alla fine degli anni '70. È ricco di profumi ed equilibrato, di un colore rosso granato con sentori di liquirizia, mora, prugna e spezie, particolarmente tannico, dal gusto vellutato e rotondo. Si abbina bene a carni rosse alla brace, a selvaggina da pelo e formaggi stagionati, ma si può sorseggiare anche come un calice da meditazione, servito tra i 18 e i 20°, in calici molto ampi o ballon. Non possiamo infine tralasciare il Gritul, una cuvée di vitigni autoctoni a bacca rossa, maturata in barrique, composta da Merlot, Refosco e Pignolo in percentuali variabili in base all'annata. Dal colore rosso intenso, persistente e ben equilibrato, con sentori di frutta rossa matura e aromi di caffè, cuoio e spezie. Dal gusto asciutto, giustamente tannico, con buona freschezza e sapidità. Si abbina bene con carni rosse importanti, arrosti, costate alla griglia, gulasch e formaggi stagionati. E ricordarsi di aprire la bottiglia un paio d'ore prima della mescita e lasciare ossigenare in un decanter.

Guerra Albano Wines si trova nella zona Doc dei Colli orientali del Friuli

Ultimi, ma non meno importanti, due spumanti brut, entrambi ricavati da uve del vitigno autoctono Ribolla gialla, uno con metodo Charmat e l'altro col Metodo Classico, quest'ultimo denominato Giuliet, dal nome della figlia Giulia. Entrambi hanno una bevibilità eccezionale, morbidi e fruttati, da gustare come aperitivo, a tutto pasto con ostriche e pesce, ma anche per splendidi brindisi beneauguranti. È consigliabile assaporarlo a 4°C nei calici a forma di tulipano, da spumante.

Torreano di Cividale, dall'Antica Roma a oggi

I vigneti della Guerra Albano Wines si trovano nel comprensorio del comune di Torreano di Cividale (Ud), che prese il nome da Taurus, il centurione romano che la fondò, inviato in queste terre per fornire alimenti e protezione alla Forum Julii di Giulio Cesare. A partire dal 186 a.C. i Romani vennero in Friuli con una spedizione militare per fronteggiare l'avanzata dei Galli. Una volta sconfitti, Giulio Cesare fece costruire in loco diverse basi militari e commerciali, fra le quali Forum Julii, l'attuale Cividale, che darà in seguito il nome al Friuli.