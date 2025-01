Consorzio Barbera d'Asti: crescita record trainata dalla Doc Barbera-Nebbiolo

Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato chiude il 2024 con risultati significativi, confermando la crescita delle sue 14 denominazioni sia sul mercato nazionale che internazionale. Tra i dati più rilevanti spicca l'aumento della produzione della Barbera d'Asti Docg Superiore, con oltre 200mila bottiglie in più rispetto all'anno precedente e il boom del Piemonte Doc Barbera-Nebbiolo (+359% in un anno). Con un calendario ricco di eventi e progetti, il Consorzio si prepara a consolidare il successo nel 2025, puntando su promozione territoriale e avvicinamento ai giovani consumatori.

Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato punta a consolidarsi nel 2025

Consorzio Barbera d'Asti e Monferrato, i numeri

Il rafforzamento delle esportazioni è stato uno dei punti chiave dell'anno, grazie a iniziative come il Barbera d'Asti Fish Festival a Oslo e Monferrato Identity in Olanda e Belgio. Questi eventi hanno consolidato la presenza dei vini del Consorzio nei mercati esteri, affiancati da un ulteriore slancio registrato negli Stati Uniti e in Canada. Sul fronte nazionale, la prima edizione del Barbera D'Asti Wine Festival si è rivelata un'importante occasione di promozione del territorio, coinvolgendo produttori e consumatori in un dialogo diretto e valorizzando la connessione con il Monferrato.

Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato vuole valorizzare la connessione con il proprio territorio

Le principali denominazioni hanno confermato il loro potenziale di crescita. Il Monferrato Doc Nebbiolo ha raggiunto oltre 500 mila bottiglie prodotte, registrando un aumento dell'11%. Il Piemonte Doc ha segnato un incremento del 3%, con quasi un milione di bottiglie in più rispetto all'anno precedente. Anche il Piemonte Doc Barbera-Nebbiolo ha mostrato una crescita significativa, superando le 500 mila bottiglie grazie a un aumento del 359%. Tra i bianchi, il Piemonte Doc Chardonnay ha prodotto oltre 2,1 milioni di bottiglie, con una crescita del 7,6%. Stabile il Ruchè di Castagnole Monferrato Docg, mentre il Terre Alfieri Docg ha registrato un incremento dell'8%, dimostrando un buon potenziale futuro.

Consorzio Barbera d'Asti e Monferrato, gli obiettivi per il 2025

Guardando al 2025, il Consorzio intende consolidare i risultati raggiunti e rafforzare la promozione dei vini del Monferrato attraverso eventi come la seconda edizione del Barbera D'Asti Wine Festival e la partecipazione al Vinitaly. Verranno inoltre sviluppate iniziative innovative, tra cui format esperienziali, workshop e campagne social, con l'obiettivo di avvicinare un pubblico più giovane e rendere il vino un elemento sempre più integrato nella cultura contemporanea.

Vitaliano Maccario, presidente del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato

«Abbiamo lavorato per rendere la Barbera d'Asti e i vini del Monferrato sempre più accessibili e amati, puntando su qualità, autenticità e una comunicazione efficace», ha dichiarato Vitaliano Maccario, presidente del Consorzio, che ha aggiunto: «Nel 2025 continueremo su questa strada, con un'attenzione particolare agli eventi e alle collaborazioni che rendano la Barbera d'Asti un vino sempre più "pop" e vicino ai consumatori di tutto il mondo. Stiamo lavorando di gran lena per la seconda del Barbera D'Asti Wine Festival, che ha come obiettivo promuovere le denominazioni del Monferrato nel proprio territorio e avvicinarla sempre di più non solo al consumatore ma dando rilievo ai nostri produttori che, ogni giorno, si impegnano per far conoscere questo vino e il Monferrato nel mondo».