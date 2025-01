Quando le celebrità investono nel vino: le cantine dei vip in Italia

Non è una novità che molti personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura abbiano una passione per il vino, ma negli ultimi anni un numero crescente di queste figure si è spinto oltre, diventando veri e propri produttori. Da nord a sud della penisola, artisti, musicisti e atleti hanno investito in tenute vinicole, contribuendo a valorizzare il patrimonio enologico italiano. Il risultato è un intreccio affascinante tra storie personali, eccellenza territoriale e innovazione. Queste cantine non sono solo aziende agricole, ma rappresentano anche visioni uniche e profonde radicate nel legame con la terra. Ecco alcune delle realtà più interessanti.

Vini da star: un tour tra le tenute italiane dei vip

Tenuta Il Palagio - Figline Valdarno, Toscana

Sting e Trudie Styler a Tenuta Il Palagio

Acquistata nel 1997 dal celebre cantante Sting e da sua moglie Trudie Styler, la Tenuta Il Palagio è una delle perle enologiche della Toscana. Situata tra le dolci colline del Chianti, si estende su 350 ettari, con 30 dedicati alla viticoltura. La produzione, rigorosamente biologica, include vini iconici come Sister Moon e When We Dance, i cui nomi richiamano i successi musicali dell'artista. Oltre al vino, la tenuta produce olio extravergine d'oliva e miele, offrendo un'esperienza multisensoriale. I visitatori possono immergersi in un'atmosfera unica, dove natura, arte e gusto si fondono in un equilibrio perfetto grazie a tour e degustazioni.

La Tognazza - Velletri, Lazio

I vini prodotti da La Tognazza

Fondata dall'indimenticabile attore Ugo Tognazzi, La Tognazza è un progetto che incarna l'ironia e la creatività del suo fondatore. Oggi è gestita dal figlio Gianmarco, che ha rivitalizzato l'azienda con vini dai nomi curiosi come Antani e Tapioco. La cantina si distingue per il suo approccio informale e conviviale, offrendo vini che raccontano storie e creano connessioni. Gli eventi e le degustazioni organizzati nella tenuta trasformano il vino in un omaggio alla cultura italiana, rievocando lo spirito gioioso e irriverente di Ugo Tognazzi.

Certosa di Belriguardo - Monteriggioni, Toscana

I vigneti di Certosa di Belriguardo

La cantante Gianna Nannini ha trasformato un ex monastero nel cuore del Chianti senese in una cantina dallo spirito inconfondibile. La Certosa di Belriguardo produce vini di grande carattere, come Baccano e Chiostro di Venere, che riflettono l'essenza autentica delle colline toscane. La passione della Nannini per il vino si traduce in una cura meticolosa per i dettagli e un profondo rispetto per l'ambiente, con metodi produttivi sostenibili. La visita alla tenuta è perfetta per gli amanti del vino di qualità.

Tenute Al Bano Carrisi - Cellino San Marco, Puglia

Uno dei rossi prodotti da Tenute Al Bano Carrisi

Il cantante Al Bano Carrisi ha trasformato le terre della sua infanzia, nel cuore del Salento, in una realtà vinicola di prestigio. Con oltre 100 ettari di vigneti, le Tenute Al Bano Carrisi celebrano le varietà autoctone pugliesi come il Primitivo e il Negroamaro. La tenuta non è solo una cantina: comprende un resort, un ristorante e un centro benessere, offrendo un'esperienza completa tra relax e gusto. Le etichette prodotte, simbolo della tradizione locale, combinano innovazione e rispetto per il passato, rendendo questa destinazione un punto di riferimento per gli appassionati.

Cantina Bastianich - Cividale del Friuli, Friuli-Venezia Giulia

I vigneti di Cantina Bastianich

Joe Bastianich, celebre ristoratore e personaggio televisivo, ha riportato il suo amore per il vino nella terra d'origine della sua famiglia. La Cantina Bastianich si trova tra le colline dei Colli Orientali, un territorio ideale per i vini bianchi di alta qualità. Le sue etichette di punta, come Vespa Bianco e Vespa Rosso, uniscono tradizione e innovazione, rappresentando il perfetto equilibrio tra passato e futuro. La passione familiare e l'attenzione ai dettagli rendono questa cantina una delle eccellenze del Friuli.

Pratum Coller - Flero, Lombardia

Andrea Pirlo con uno dei suoi vini

Dalla precisione dei campi di calcio a quella dei vigneti: Andrea Pirlo ha fondato Pratum Coller nella Franciacorta, puntando su una produzione biologica di alta qualità. Tra i suoi vini più apprezzati figurano Arduo, un rosso elegante, e Nitor, un bianco fresco e minerale. I vigneti sono coltivati con metodi sostenibili, rispettando la biodiversità e il territorio. La cantina è il luogo ideale per chi desidera degustare vini autentici immersi nella natura della Franciacorta.

Il Borro - San Giustino Valdarno, Toscana

Il Borro, la tenuta dei Ferragamo

Acquistata nel 1993 da Ferruccio Ferragamo, Il Borro è un borgo medievale trasformato in azienda vinicola e resort di lusso. La produzione, certificata biologica, include vini come Il Borro e Pian di Nova, che incarnano l'autentico spirito toscano. La tenuta si estende su oltre 700 ettari tra vigneti, oliveti e boschi, offrendo un'esperienza completa. Oltre alla cantina, Il Borro ospita un Relais & Châteaux e un centro benessere, unendo eleganza e tradizione in un contesto mozzafiato.

Le Casematte - Messina, Sicilia

I vigneti de Le Casematte

Andrea Barzagli, ex calciatore, ha fondato Le Casematte a Messina insieme a un socio, puntando sulla valorizzazione del Faro Doc. Situata in un'area ricca di storia e biodiversità, la cantina si concentra su varietà autoctone come il Nerello Mascalese e il Nero d'Avola. Il microclima unico e l'attenzione alla sostenibilità rendono i vini di Le Casematte complessi e autentici. La cantina è una meta ideale per scoprire l'anima più profonda dei vini siciliani, in un contesto che unisce tradizione e innovazione.