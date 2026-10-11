C’è un nome che sembra quasi una promessa e una scelta controcorrente: Leggerezza . È il Metodo Classico Brut 2014 di Tenute Polini , piccola azienda familiare di Carassai , nell’entroterra ascolano, affidata oggi alla quarta generazione: Francesca e Simone Polini .

Tenute Polini l’ha reimpiantata e vinificata in purezza, scegliendola come primo progetto della nuova generazione: una scommessa su un’uva identitaria, capace di esprimere freschezza e struttura. Da qui un Metodo Classico lontano dalle scorciatoie: dopo il lungo affinamento sui lieviti , le bottiglie hanno atteso in cantina per anni, con il remuage fatto a mano su pupitre costruite artigianalmente con vecchi bancali forati.

La sboccatura è arrivata nel 2023. Ne sono nate soltanto 1.500 bottiglie e 300 Magnum. Nel bicchiere Leggerezza tiene insieme il carattere del vitigno e il tempo dell’attesa: fiori gialli, crosta di pane e miele; poi un sorso fresco ma pieno, complesso e corposo. Un piccolo spumante delle Marche che parla di ostinazione familiare e di una varietà da riportare alla luce.