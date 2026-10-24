Dalla vendemmia del 1986 alle magnum del 2001: 40 anni di Aquila Reale Riserva

Aquila Reale Riserva Trentodoc 2001

Nel 2001 le uve chardonnay furono raccolte in leggero anticipo, a fine agosto e comunque sane e con un buon profilo acido. Sottoposte a pressatura soffice per estrarre solo il 50% del mosto destinato alla selezione della Riserva Aquila. La fermentazione è avvenuta in parte in carati di rovere e in parte in acciaio, dove il vino è affinato per 8 mesi a contatto con le proprie fecce. L’affinamento è durato 90 mesi.

Di colore giallo paglierino con riflessi dorati, solcato da un perlage sottile e prolungato. Il bouquet ricorda la frutta candita, arricchita da suggestioni di piccola pasticceria e da un finale lievemente agrumato. In bocca la struttura vellutata e persistente si bilancia molto bene con un’acidità piacevolissima, conferendo allo spumante grande personalità e straordinaria eleganza.