La sacralità della palma risale a ben prima dell'avvento del Cristianesimo. Nella mitologia greca era considerata una pianta solare, in quanto sacra ad Apollo, mentre nel racconto mitologico della fondazione di Roma è legata al sogno premonitore di Rea Silvia, che vide due palme di smisurata grandezza ergersi fino al cielo, presagio della nascita di Romolo e Remo. Nella tradizione greco-romana la palma è associata alla vittoria: i gladiatori romani venivano infatti premiati con rami di palma e di alloro. Per la sua capacità di slanciarsi verso il cielo, era inoltre considerata un elemento di collegamento tra il mondo terreno e quello divino. A questo albero è attribuito anche il significato simbolico dell'unione fra maschile e femminile: il tronco richiama il fallo, mentre le foglie e i frutti rappresentano la femminilità. La palma è dunque un classico simbolo di fertilità e longevità, oltre che un emblema della vittoria.

Nella tradizione greco-romana la palma simboleggiava fertilità, longevità, vittoria e vicinanza al divino

La palma, dalla mitologia all'immaginario contemporaneo

La dea sumera Inanna, identificata nel corso del tempo con Ishtar, divinità della fertilità del pantheon mesopotamico, sposò Dumuzi, dio legato alla crescita e alla fruttificazione delle palme da dattero. I Greci avevano mutuato la presenza di questo albero dall'Egitto e dalla Mesopotamia, essendo la palma una rarità nell'antica Ellade. Forse anche per questo motivo ai vincitori dei Giochi olimpici veniva offerto, accanto alla corona di rami d'ulivo, un ramo di palma, quale augurio di buona salute e longevità. Come emblema di longevità, l'albero divenne noto in Europa durante le Crociate, mentre il suo significato quale simbolo di pace si consolidò nel Rinascimento. Nell'immaginario contemporaneo, dai viaggi alle rappresentazioni artistiche fino ai tatuaggi, la palma evoca invece l'estate, il calore, la libertà, la spensieratezza e la capacità di resistere anche negli ambienti più ostili, come il deserto.

Tenuta Palmeri, dalle origini svizzere ai vigneti di Avola

L'imprenditore svizzero Ueli Breitschmid e sua moglie Erika, produttori di articoli per l'igiene orale e assidui frequentatori della Sicilia, nel 2002 decisero di acquistare una tenuta con vista sul mare ad Avola, nella Val di Noto, in provincia di Siracusa, aggiungendo alla ricca simbologia della palma quella dell'amore per la natura, inteso nella sua accezione più ampia. L'acquisto della tenuta fu inizialmente ispirato dalla presenza di una coltivazione di gelsomino, destinato all'industria francese dei profumi. Tuttavia, forti dell'esperienza maturata nella gestione di altre due cantine, una a Meggen, in Svizzera, e l'altra a Tabuenca, in Spagna, i coniugi decisero nel 2005 di impiantare i primi vigneti. La tenuta conta oggi 24 ettari vitati, circondati da mandorli, ulivi, agrumi e melograni, mentre la prima vendemmia risale al 2009. Attualmente si producono vini rossi da uve di Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot e bianchi da uve di Grillo, Chardonnay e Moscato di Noto, tutti in regime biologico.

Ad Avola (Sr), i coniugi svizzeri Breitschmid hanno dato vita a una tenuta vitivinicola biologica

Alla base dell'attività vitivinicola vi è una filosofia improntata alla salvaguardia di uno dei beni più preziosi dell'uomo, la salute fisica e psichica, attraverso un rapporto rispettoso con la natura e i suoi prodotti. Una filosofia che trova espressione non soltanto nei vigneti, ma anche nei campi della tenuta, dove frutta e ortaggi vengono coltivati secondo i principi dell'agricoltura biologica, senza ricorrere a fertilizzanti chimici di sintesi. Presso la Tenuta Palmeri è possibile usufruire anche di servizi di ospitalità, grazie alla presenza di cinque appartamenti distribuiti all'interno della proprietà.

Tenuta Palmeri, il passaggio generazionale e il rispetto della natura

In seguito alla prematura scomparsa del fondatore, avvenuta pochi anni fa, tutte le attività della famiglia sono oggi gestite dalle quattro figlie Christine, Laura, Nora e Carla. A portare avanti quelle di Avola è Nora, 36 anni, che, dopo un percorso di formazione in viticoltura, comunicazione e marketing avviato nel 2011, dallo scorso anno si è praticamente trasferita nella tenuta. Il tratto distintivo del suo lavoro risiede nell'approccio rispettoso nei confronti della natura e dell'uomo, che si ritrova in ogni prodotto, enologico e non.

Nora Breitschmid, 36 anni, porta avanti Tenuta Palmeri ad Avola (Sr)

In vigna si privilegiano le basse rese per ettaro, si preserva l'inerbimento naturale del suolo e si interviene manualmente nelle operazioni di pulizia, secondo una concezione del lavoro agricolo profondamente legata alla tradizione, ben sintetizzata dall'antico adagio siciliano: “Cu zappa, zappa a so vigna e cu non zappa non vinnigna”. La stessa attenzione accompagna le successive fasi della lavorazione, a partire dalla vendemmia, rigorosamente manuale, effettuata utilizzando cassette da 12 kg per limitare il più possibile il danneggiamento degli acini. Prima dell'ingresso in cantina, le uve sostano in una cabina di refrigerazione a 12 °C, cui seguono l'avvio della fermentazione a 16 °C e il successivo affinamento a 18 °C.

Vista su uno dei vigneti di Tenuta Palmeri

Tenuta Palmeri, la produzione e i vini in degustazione

Attraverso queste procedure si ottengono vini di grande piacevolezza gustativa e con una buona predisposizione all'invecchiamento. La produzione, inferiore alle 70mila bottiglie, è destinata quasi interamente al mercato svizzero, dove la famiglia dispone anche di due punti vendita diretti, rispettivamente a Lucerna e a Basilea. La vendita diretta, sostenuta dall'accoglienza in cantina, rappresenta, come per molte altre aziende vitivinicole, anche per Tenuta Palmeri una delle principali strategie per fronteggiare la crisi dei consumi. In occasione della visita alla Tenuta Palmeri è stata organizzata una degustazione di sei dei dieci vini prodotti dall'azienda, seguita da un light lunch servito su una delle terrazze affacciate sui vigneti.

Un angolo della bottaia di Tenuta Palmeri

La degustazione ha previsto: Palmeri Perla Bianco 2025 Igt Terre Siciliane: uno spumante fresco e fruttato, ideale come aperitivo o in abbinamento a piatti leggeri e preparazioni a base di pesce. Prodotto con il metodo Martinotti, nasce da un blend di uve di Grillo e Chardonnay: quest'ultimo conferisce freschezza, mentre il Grillo contribuisce ad arricchirne il profilo fruttato. Ancora più intriganti risultano le annate che hanno beneficiato di qualche anno di permanenza in bottiglia. Palmeri Grillo 2024 Doc Sicilia: un elegante vino bianco ottenuto al 100% da uve di Grillo, caratterizzato da intensi profumi che richiamano la frutta siciliana. La notevole struttura gustativa e aromatica lascia intravedere interessanti possibilità di abbinamento con formaggi siciliani non eccessivamente stagionati, come, ad esempio, il Fiore Sicano. Palmeri Moscato 2025 Igt Terre Siciliane: ottenuto al 100% da uve di Moscato di Noto, esprime una delicatissima componente aromatica agrumata, addolcita da sentori di miele di agrumi e accompagnata da ancora più sottili note di noci di macadamia. Al palato restituisce analoghe sensazioni di piacevolezza, che lasciano ipotizzare interessanti abbinamenti, soprattutto per le annate più giovani, con carni di selvaggina bianca. Palmeri Moscato 2024: la diversa veste grafica dell'etichetta testimonia il passaggio generazionale seguito alla scomparsa del fondatore. In questo vino, l'ulteriore anno di permanenza in bottiglia ha consentito alle caratteristiche del prodotto di esprimersi con maggiore evidenza, esaltandone le qualità. Palmeri Syrah 2024 Igp: ottenuto al 100% da uve di Syrah, provenienti da vigneti impiantati appena sei anni fa e vendemmiate nei primi giorni di agosto, per sottrarle alle prolungate sferzate del caldo estivo siciliano. Si tratta di un vitigno le cui origini vengono ricondotte alla valle del Rodano, in Francia, attorno al quale sono fiorite diverse ipotesi storiche. Secondo alcune di queste, sarebbe stato introdotto dai crociati di ritorno dal Medio Oriente o, ancora prima, dai marinai greci di Focea, nell'attuale Turchia, che intorno al 600 a.C. fondarono una colonia nei pressi dell'odierna Marsiglia. Ad Avola, nonostante le differenze del regime termico e pluviometrico, il vitigno ha dato origine a un vino dalle caratteristiche sorprendentemente vicine a quelle delle espressioni francesi. Il vino, le cui barbatelle potrebbero provenire dalle zone di Côte-Rôtie o Crozes-Hermitage, si presenta con un colore rosso violaceo e un profilo olfattivo che richiama la mora selvatica, il lampone e il mirtillo, accompagnato da una leggera componente speziata, nella quale emerge soprattutto il pepe nero. I tannini, eleganti, fini ma ben strutturati, lasciano prevedere una buona capacità di invecchiamento, durante il quale potrà ulteriormente evolversi l'intenso ed elegante bouquet di frutti di sottobosco. Ne immaginiamo l'abbinamento ideale con carni rosse e rosate sottoposte a frollatura, insaporite con erbe aromatiche. Una piacevolissima sorpresa nel panorama enologico siciliano, capace di regalare sensazioni interessanti anche ai consumatori più esigenti. Palmeri Nero 2017 Doc Sicilia: ottenuto al 100% da uve di Nero d'Avola, è un vino elegante e corposo, nel quale né il trascorrere degli anni né l'affinamento in barrique hanno compromesso l'equilibrio complessivo. Affascina per il suo bouquet, caratterizzato da sottili aromi tostati e sentori di frutta matura. Al palato rivela un'opulenta pienezza fruttata, accompagnata da note di vaniglia e nocciole tostate, acquisite grazie all'affinamento in barrique.

Palmeri Perla Bianco 2025 Igt Terre Siciliane Palmeri Grillo 2024 Doc Sicilia Palmeri Moscato 2025 Igt Terre Siciliane Palmeri Moscato 2024 Palmeri Syrah 2024 Igp Palmeri Nero 2017 Doc Sicilia ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Palmeri Perla Bianco 2025 Igt Terre Siciliane Palmeri Grillo 2024 Doc Sicilia Palmeri Moscato 2025 Igt Terre Siciliane Palmeri Moscato 2024 Palmeri Syrah 2024 Igp Palmeri Nero 2017 Doc Sicilia

Tenuta Palmeri, i prodotti della terra nella cucina di Emilia Strazzanti

A seguire, per il light lunch, Tenuta Palmeri si è affidata a Emilia Strazzanti, cuoca di origini siculo-napoletane, attiva da 22 anni soprattutto in Inghilterra, nonché consulente gastronomica. Per l'occasione ha elaborato una proposta incentrata sui prodotti coltivati all'interno della tenuta. Si è iniziato con un crostone di pane preparato con farina di Perciasacchi, accompagnato da zucchine al forno e pangrattato ottenuto da pane di farina di Russello, condito e fritto con olio nuovo ed erbe selvatiche di campagna. È stata poi servita una caprese siciliana, nella quale Emilia ha arricchito il tradizionale incontro di burrata, pomodori e basilico con fagiolini cotti al vapore e mandorle Pizzute di Avola tostate, il tutto irrorato con olio extravergine di oliva della campagna olearia 2026.

Crostone di pane, accompagnato da zucchine al forno e pangrattato Caprese siciliana Manicotti con carciofi ammollicati, mousse di carciofi, scalogno stufato e prezzemolo fritto I sorbetti dell'azienda agricola Amapianeta ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Crostone di pane, accompagnato da zucchine al forno e pangrattato Caprese siciliana Manicotti con carciofi ammollicati, mousse di carciofi, scalogno stufato e prezzemolo fritto I sorbetti dell'azienda agricola Amapianeta