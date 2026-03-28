Meno vino, più caro: calo dei consumi e corsa al premium, così cambia il mercato

Il vino si beve meno. Ma si paga di più. E così avviene in tutto il mondo. È questa la sintesi, brutale ma efficace, di quello che sta succedendo nel mercato globale secondo Reuters, che analizza un fenomeno ormai evidente: il calo dei consumi accompagnato da una crescente spinta verso la fascia premium. Come emerge dall’analisi, il settore sta vivendo una fase di trasformazione in cui “il consumo è in calo nei principali mercati, tra cui Stati Uniti e Cina”, due aree che per anni hanno trainato la crescita globale. Il problema non è marginale. È strutturale. Il cambiamento delle abitudini, insieme all’aumento del costo della vita, sta portando una parte dei consumatori in tutto il mondo, compresa l’Italia, a bere meno o a spostarsi verso alternative diverse dal vino. Birra, tè, fermentati o bevande no alcool.
La risposta: vendere meno, ma meglio
Di fronte a questo scenario, i produttori stanno adottando una strategia chiara: puntare sulla qualità per compensare la perdita di volume. E in Francia si sono subito mossi avviando un massiccio piano di riduzione dei vigneti, soprattutto nelle zone dove i vini sono meno pregiati o si vendono a prezzi bassi. E in Italia non pochi consorzi stanno studiando questa possibilità.
È il cuore della cosiddetta premiumisation, un modello che negli ultimi anni è diventato centrale nel settore. Come sottolinea Reuters, l’obiettivo è quello di “vendere meno bottiglie, ma a prezzi più elevati”, spostando il valore dal volume al posizionamento. Non è solo una scelta commerciale, ma una necessità. Con margini sotto pressione, la fascia alta diventa l’unico spazio in cui è possibile mantenere redditività.
Il paradosso del mercato
Il punto interessante è che questa strategia si regge su un equilibrio fragile. Da un lato, i dati mostrano chiaramente una contrazione dei consumi. Dall’altro, gli operatori continuano a scommettere sulla disponibilità di una parte del pubblico a spendere di più. In altre parole: meno clienti, ma più disposti a pagare. Ma sarà vero? Una logica che funziona finché il segmento premium regge, ma che espone il settore a rischi evidenti in caso di rallentamento della domanda alta.
Qualità, origine e storytelling
Per sostenere questa strategia, non basta certo aumentare i prezzi. Serve costruire valore. E qui entrano in gioco elementi sempre più centrali: origine, identità territoriale, narrazione del prodotto. Il vino non si vende più solo per ciò che è, ma per ciò che rappresenta. È un passaggio che riguarda anche la ristorazione, dove la carta vini diventa uno strumento strategico per aumentare lo scontrino medio e rafforzare il posizionamento.
Un segnale che riguarda tutta la filiera
Quello che emerge dall’analisi di Reuters non riguarda solo le cantine. Riguarda tutta la filiera: distribuzione, horeca, retail. Perché un mercato che si sposta verso il premium cambia le regole del gioco:
- meno rotazione
- più valore per singola bottiglia
- maggiore importanza del racconto
E soprattutto, maggiore selettività da parte del cliente.
I numeri italiani (il problema è già qui)
- Consumi vino in Italia in calo strutturale negli ultimi anni
- Spesa fuori casa stabile, ma più selettiva
- Mercato pizza: circa 15 miliardi di euro, ma con forte attenzione al prezzo
- Oltre 50mila pizzerie e circa 300mila addetti
- Horeca: circa 107 miliardi di euro di fatturato complessivo
- Valore aggiunto: circa 54 miliardi
Dato chiave: il cliente non smette di spendere, ma sceglie quando e su cosa
Il nodo italiano: il prezzo del vino al ristorante
Ed è qui che il discorso si sposta su un punto critico, che in Italia a Tavola abbiamo già sollevato più volte: il prezzo del vino nei ristoranti. Se il mercato globale spinge verso la premiumizzazione, in Italia il rischio è quello di una distorsione. Perché il problema non è vendere vini più costosi. Il problema è come li si propone. Oggi, in molti casi, il vino al ristorante soffre di un posizionamento incoerente:
- ricarichi elevati
- scarsa trasparenza
- poca costruzione di valore reale
Il risultato è evidente: il cliente beve meno vino fuori casa. E questo, in un contesto di consumi già in calo, diventa un problema strutturale per tutta la filiera.
Premium sì, ma con intelligenza
La lezione che arriva dall’analisi Reuters è chiara: la premiumizzazione funziona solo se è sostenuta da valore reale. Non basta alzare i prezzi. Serve:
- qualità percepita
- racconto credibile
- esperienza coerente
- giusto valore di vendita in carta
Altrimenti il rischio è quello di creare un mercato elitario, sempre più ristretto.
Il nodo: modello sostenibile o bolla?
La domanda, a questo punto, è una sola. Questo modello è sostenibile nel lungo periodo? Se il consumo continua a scendere, la crescita del valore potrà davvero compensare il calo dei volumi? Oppure si rischia di costruire un mercato sempre più ristretto, basato su una fascia di clientela limitata? E soprattutto: il ristorante saprà adattarsi a questo cambiamento, oppure continuerà a perdere terreno sul vino? Il vino non sta scomparendo. Sta cambiando pubblico, prezzo e logica. E chi non capisce questo passaggio rischia di restare nel mezzo:
- troppo caro per il consumo quotidiano,
- troppo poco distintivo per il segmento alto.
E nella ristorazione italiana questo passaggio è già iniziato. Solo che molti, ancora, fanno finta di non vederlo.