Best Wine Stars cresce: più operatori business e focus sui nuovi mercati del vino

Si è conclusa al Palazzo del Ghiaccio di Milano la settima edizione di Best Wine Stars, manifestazione dedicata al mondo del vino, degli spirits e delle specialità food che, dal 16 al 18 maggio, ha riunito produttori italiani e stranieri, operatori Horeca, buyer e stampa specializzata. L’evento, ideato e organizzato da Prodes Italia con il patrocinio del Comune di Milano e di ICE Agenzia e di cui Italia a Tavola è stata media partner, ha confermato una progressiva evoluzione verso un format sempre più orientato al business internazionale e al networking professionale. Pur mantenendo numeri complessivamente in linea con l’edizione precedente, la fiera ha registrato un incremento della componente professionale. Gli operatori del settore hanno rappresentato quasi la metà delle presenze complessive, mentre buyer e importatori hanno raggiunto il 21% del pubblico. Un dato che testimonia l’interesse crescente verso appuntamenti capaci di creare occasioni concrete di incontro tra aziende e mercati esteri.

Milano sempre più hub per vino e spirits

La presenza di delegazioni provenienti da Stati Uniti, Brasile, Corea del Sud, Cina, India, Regno Unito, Svizzera e altri mercati emergenti ha contribuito a rafforzare il profilo internazionale della manifestazione. In particolare, il sistema digitale di matchmaking attivato durante la fiera ha favorito il dialogo diretto tra aziende e operatori, con oltre 18mila messaggi scambiati attraverso la piattaforma ufficiale. «Best Wine Stars 2026 conferma la solidità di un format che negli anni ha saputo evolversi mantenendo al centro qualità, relazioni e opportunità concrete per le aziende», ha spiegato Enzo Carbone, ceo di Prodes Italia. «La crescita della componente professionale dimostra quanto oggi sia importante creare occasioni d’incontro capaci di unire business, cultura del prodotto e comunicazione».

Il Palazzo del Ghiaccio di Milano ha ospitato la settima edizione di Best Wine Star

Il Palazzo del Ghiaccio di Milano ha ospitato la settima edizione di Best Wine Star

Degustazioni, nicchie produttive e nuove tendenze

Cuore della manifestazione si è confermato il Walk Around Tasting, con oltre 1.200 etichette e prodotti in degustazione tra vini, distillati e specialità gastronomiche. Accanto alle aziende consolidate, particolare attenzione è stata riservata alle realtà emergenti ospitate nell’Area Bronze, spazio dedicato a produzioni artigianali e territori meno rappresentati nel panorama fieristico tradizionale. Tra gli elementi che hanno caratterizzato questa edizione emerge anche il crescente interesse verso i vini dealcolati e il consumo moderato. La masterclass “A Cuor Leggero” dedicata ai vini no alcol ha registrato una delle partecipazioni più alte dell’intero programma formativo, segnale di un cambiamento ormai evidente nelle abitudini di consumo e nelle strategie commerciali di molte aziende.

Best Wine Star: talk, degustazioni e masterclass durante la tre giorni milanese

Best Wine Star: talk, degustazioni e masterclass durante la tre giorni milanese

Le degustazioni guidate e gli incontri tematici hanno animato per tre giorni la Sala Piranesi, con oltre 750 prenotazioni registrate tra masterclass, tasting room e talk. Molto seguito il confronto organizzato con Italia a Tavola sul tema del vino nella ristorazione contemporanea, che ha coinvolto chef, produttori e rappresentanti dell’hospitality. Spazio anche alla Mixology Arena, dedicata al mondo della miscelazione, dove bartender provenienti da alcuni dei cocktail bar più conosciuti di Milano hanno lavorato su distillati e liquori presenti in manifestazione attraverso dimostrazioni e degustazioni tecniche.

Il digitale spinge la visibilità dell’evento

Sul fronte della comunicazione, Best Wine Stars ha superato il milione di visualizzazioni sui social durante i giorni della manifestazione, raggiungendo oltre 112mila account. Un risultato sostenuto anche dall’attività di creator, media partner e operatori presenti in fiera, che hanno contribuito alla diffusione di contenuti live e storytelling dedicati alle aziende espositrici. L’edizione 2026 si chiude così con un profilo sempre più internazionale e con l’obiettivo di consolidare Milano come punto d’incontro tra produttori, buyer e nuovi trend del comparto wine & spirits.

La cerimonia dei Best Wine Stars Awards 2026 ha premiato aziende e progetti

La cerimonia dei Best Wine Stars Awards 2026 ha premiato aziende e progetti

Premi e riconoscimenti tra vino, spirits e ospitalità

La cerimonia dei Best Wine Stars Awards 2026 ha premiato aziende e progetti distintisi per identità territoriale, sostenibilità e qualità produttiva. Ecco tutti i premiati: