Folonari inaugura la nuova Cantina del Cabreo dedicata ai Supertuscan

Nel cuore del Chianti Classico prende forma un nuovo spazio dedicato alla produzione e alla cultura del vino toscano. A Greve in Chianti (Fi) è stata infatti inaugurata la Cantina del Cabreo, progetto firmato da Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute e dedicato ai Supertuscan dell’azienda. La nuova struttura nasce da un investimento complessivo di 7 milioni di euro e si inserisce nel percorso di sviluppo intrapreso dal gruppo tra produzione vitivinicola ed enoturismo. Il progetto architettonico è stato affidato all’architetto fiorentino Carlo Ludovico Poccianti.

Folonari investe 7 milioni a Greve in Chianti: apre la nuova Cantina del Cabreo

Tecnologia e controllo della vinificazione

La cantina è stata progettata con un’impostazione che unisce funzionalità produttiva e attenzione alla conservazione del vino. Al suo interno trovano spazio oltre 300 legni tra barrique, tonneau e botti dedicate all’affinamento. L’area tecnica comprende vasche d’acciaio per una capacità complessiva di circa 4.500 ettolitri e un sistema di tini sovrapposti che consente di separare le diverse parcelle vitate durante la vinificazione. Tra le soluzioni adottate compare anche un selezionatore ottico capace di analizzare singolarmente gli acini, migliorando la selezione delle uve raccolte. Un approccio che riflette l’evoluzione tecnologica sempre più presente nelle cantine dedicate ai vini di fascia alta.

L’intero complesso è stato organizzato in tre ambienti principali. Il primo è destinato alla vinificazione e ospita le vasche d’acciaio di ultima generazione con sistemi di controllo termico. Il secondo spazio è dedicato alla barricaia, progettata per mantenere costanti temperatura, umidità e ricambio dell’aria. Il terzo ambiente è invece la sala degustazione, pensata come luogo di incontro e racconto del progetto enologico. A completare la struttura è stato realizzato anche un archivio delle annate storiche dei Supertuscan prodotti nelle Tenute del Cabreo.

Enoturismo e ospitalità nel progetto Folonari

La nuova cantina rappresenta anche un tassello del più ampio sviluppo enoturistico dell’azienda nel territorio del Chianti Classico. «La nuova Cantina del Cabreo è la sintesi tra identità aziendale, visione imprenditoriale e futuro», ha spiegato Giovanni Folonari. «È un’esperienza immersiva radicata nella tradizione toscana ma allo stesso tempo orientata all’innovazione». Il progetto si collega infatti alle strutture ricettive realizzate nelle Tenute del Cabreo, tra cui i relais Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo, insieme al ristorante dedicato alla reinterpretazione della cucina toscana.

La cittadinanza onoraria ad Ambrogio Folonari

Durante la cerimonia inaugurale il sindaco di Greve in Chianti, Paolo Sottani, ha conferito la cittadinanza onoraria ad Ambrogio Folonari, riconoscendone il contributo allo sviluppo del territorio e alla crescita del vino toscano negli ultimi decenni.

Ambrogio Folonari ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Greve in Chianti

«Sono commosso per questa onorificenza», ha dichiarato Ambrogio Folonari. «Ho seguito tutta questa evoluzione radicandomi sempre di più a Greve in Chianti. La bellezza di questa nuova cantina è finalizzata alla qualità del vino, che resta il nostro obiettivo principale». Le parole del fondatore riportano al centro un tema che attraversa oggi molte aziende vinicole toscane: il rapporto tra investimenti strutturali, valorizzazione del territorio e costruzione di esperienze legate al vino.