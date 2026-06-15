Prezzi delle uve in calo, cantine piene: vino piemontese sempre più fragile

Prezzi delle uve in calo, contrazione dei margini lungo la filiera e una progressiva riduzione della spinta espansiva che aveva caratterizzato gli ultimi anni. Il ridimensionamento del vino piemontese non riguarda un singolo segmento, ma coinvolge in modo diffuso le principali varietà, dal Nebbiolo destinato al Barolo fino alle uve più comuni, con flessioni che in alcuni casi superano il 30-40% rispetto ai valori di picco recenti. A questo si aggiunge un contesto operativo meno favorevole, segnato da costi di produzione rimasti elevati e da una maggiore saturazione dei magazzini, che rallenta la rotazione del prodotto sia sul mercato interno che su quello estero. Il risultato è una filiera che continua a produrre volumi importanti ma con una diversa capacità di assorbimento economico, in cui il punto di equilibrio tra costi e ricavi si sta progressivamente spostando. E la quotidianità di diverse cantine racconta di una produzione effettuata in molti casi in perdita.

Il giornalista Paolo Massobrio

Un quadro complesso, che tuttavia non è del tutto inedito per chi osserva le dinamiche del comparto da decenni. Paolo Massobrio, giornalista ed esperto di economia enogastronomica, invita a guardare il fenomeno attraverso una lente storica: «Vedo che questo è un problema ciclico. Quando ho iniziato la mia carriera, circa 40 anni fa, era il 1986, c’era già la questione delle giacenze della Barbera. Poi però si sono registrate performance molto interessanti: gli eventi, in questo settore, tendono a ripetersi ciclicamente. Perché è evidente: le cantine piene e il basso prezzo dell’uva sono dati di fatto. Ma ogni crisi porta con sé anche elementi positivi. Ad esempio, la consapevolezza che territori come il Piemonte, il Monferrato o le Langhe sono attrattivi dal punto di vista turistico durante tutto l’anno».

Una filiera che cambia ritmo nei numeri prima che nelle parole

Nel sistema vitivinicolo piemontese il rallentamento non si racconta solo attraverso le percezioni degli operatori, ma soprattutto attraverso le serie numeriche che descrivono prezzi, volumi e redditività. Il quadro che emerge è quello di una filiera che negli ultimi anni ha accelerato su produzione e valorizzazione, per poi ritrovarsi oggi in una fase complicata. Il primo indicatore è il prezzo delle uve. Il Nebbiolo destinato al Barolo passa da 4,30 euro al chilo a 2,70 euro, con una riduzione che supera il 35% rispetto ai picchi recenti. La Barbera d’Alba scende da 1,72 a 1,18 euro/kg, mentre il Nebbiolo per altre destinazioni si dimezza, da 2,09 a 1,05 euro/kg. Le uve minori si collocano tra 0,50 e 0,70 euro/kg, contro valori prossimi all’euro di pochi anni fa.

Il punto critico della redditività agricola

La dinamica dei prezzi si intreccia con quella dei costi di produzione, rimasti elevati. La conseguenza è una compressione diretta dei margini. In diversi casi, secondo le testimonianze degli operatori, la marginalità operativa scende fino a una perdita stimata tra il 20% e il 30% sui conferimenti di uva. Il caso di Sandro Vico, viticoltore nell’Astigiano, sintetizza la parte bassa della filiera, come ha spiegato a La Stampa: «Stiamo lavorando in perdita, il 20-30%. Ci stiamo mangiando quanto messo da parte in anni». La questione centrale riguarda il punto di equilibrio. Con costi di gestione stimati attorno ai 15-16 mila euro per ettaro, molte coltivazioni si avvicinano o scendono sotto la soglia di sostenibilità economica, soprattutto per le uve non destinate alle denominazioni di vertice.

La compressione dei prezzi delle uve mette a rischio la sostenibilità economica dei viticoltori e la gestione stessa dei vigneti

Due modelli a confronto: lo sfuso contro l'imbottigliato

La forbice della crisi non colpisce tutti allo stesso modo. Lo shock economico ridefinisce i rapporti di forza tra chi vende materia prima e chi trasforma. «Il mondo del vino è estremamente variegato», evidenzia Massobrio. «C’è chi produce per vendere ad altre cantine, ed è oggi in grande difficoltà. E c’è chi invece imbottiglia e vende direttamente. In ogni caso, quando arriva una crisi, i primi a soffrire sono coloro che hanno meno valore aggiunto. Si dice spesso che bisogna “comunicare meglio”, ma rischia di diventare una formula vuota. Ogni azienda deve trovare la propria strada».

Stoccaggio e giacenze: i magazzini saturi rallentano la rotazione del prodotto e pesano sui bilanci delle aziende

Il mercato dello sfuso conferma la difficoltà dei conferitori: il vino base Langhe, che si collocava tra 2 e 2,50 euro al litro, oggi si posiziona tra 1 e 1,20 euro al litro, con una perdita superiore al 40% su alcune categorie. Il risultato è un sistema che non assorbe più tutta la produzione programmata negli anni precedenti, generando un accumulo di stock lungo la catena distributiva.

Enoturismo e vendita diretta: la "chance in più"

Rispetto alle crisi del passato, oggi le aziende agricole dispongono di una leva commerciale potente e precedentemente poco sfruttata: l'accoglienza in cantina. Un asset che trasforma il vino da commodity agricola a esperienza culturale. «Oggi ci troviamo in un contesto diverso», spiega Massobrio. «Molte cantine hanno una chance in più, rappresentata dall’enoturismo. Conosco personalmente una realtà che vende l’80% del proprio vino direttamente ai visitatori. Questo significa che, per quanto dolorose, le crisi possono anche generare cambiamento. L’enoturismo funziona. Noi realizziamo una guida dedicata, il Golosario Wine Tour, e registriamo una crescita esponenziale delle aziende coinvolte: oggi ne recensiamo circa 1.700. Rispetto a 40 anni fa, il contesto è completamente cambiato. Le aziende possono rivolgersi sia al mercato interno sia a quello internazionale, anche in una fase di difficoltà del turismo globale. Chi non è attrezzato per cogliere queste opportunità, però, rischia di rimanere indietro.»

Questa dinamica si riflette anche sul valore dei terreni. Nelle Langhe il valore medio di un ettaro di vigneto raggiunge oggi 220 mila euro, rispetto ai circa 130 mila euro di dieci anni fa. La terra, sempre più considerata asset patrimoniale e meta turistica di pregio, vede però un forte rallentamento delle compravendite reali, segno di un mercato che sta riflettendo sul proprio futuro produttivo.

Accoglienza e vendita diretta: l’enoturismo rappresenta la vera chance di valorizzazione e cambiamento per uscire dalla crisi di canale

Oltre la crisi: la necessità di un governo di sistema

Se la redditività del Nebbiolo da Barolo resiste pur riducendosi (da 34 mila euro per ettaro di tre anni fa a circa 22 mila euro attuali), per il Nebbiolo generico il valore della produzione può scendere sotto i 10 mila euro per ettaro, a fronte di costi di gestione fermi a 15-16 mila euro. Per uscire da questa impasse, la strada indicata dall'esperto passa da interventi strutturali non più procrastinabili: governare le rese, rimodulare i margini della ristorazione - che spesso ha allontanato i consumatori con ricarichi eccessivi, come raccontato su Italia a Tavola che ha anche organizzato un talk per approfondire le dinamiche e trovare soluzioni - e, dove necessario, pianificare strumenti drastici come gli espianti per bilanciare un potenziale produttivo superiore ai consumi attuali.

La vera sfida per il Piemonte enoico non si giocherà dunque sulla rincorsa al ribasso o su formule comunicative astratte, ma sulla capacità dei produttori di fare fronte comune. Esempi virtuosi di micro-distretti territoriali dimostrano che la differenziazione dell'offerta e la collaborazione di vicinato riescono a intercettare anche le fasce giovanili nel fine settimana. Il superamento della fragilità attuale dipenderà dalla capacità di trasformare le singole risposte aziendali in una strategia condivisa di lungo periodo, l'unica regia in grado di ridare valore aggiunto a un patrimonio vitivinicolo che mantiene intatta la sua eccellenza qualitativa.