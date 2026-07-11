Asti Spumante e Vermouth di Torino, l'abbinamento che porta il Piemonte tra i cocktail

Negli ultimi anni il Vermouth di Torino ha riconquistato spazio nei cocktail bar di mezzo mondo. Dopo il ritorno dei grandi classici e la crescita dell'interesse per i vini aromatizzati, il settore continua a cercare nuove combinazioni capaci di valorizzarne il profilo aromatico senza snaturarne l'identità. In questo contesto si inserisce Asti Vibes, il cocktail presentato a Torino che unisce due Indicazioni Geografiche piemontesi: il Vermouth di Torino Igp e l'Asti Spumante Docg.

Asti Vibes nasce dall'incontro tra il Vermouth di Torino Igp e l’Asti Spumante Docg

Asti Vibes, il cocktail che unisce due eccellenze piemontesi

La ricetta, ideata dal bartender Giorgio Facchinetti, è costruita con pochi ingredienti: Asti Spumante, Vermouth di Torino, una piccola aggiunta di acqua tonica e alcune gocce di Peychaud's Bitter. Il Moscato porta in dote le sue note floreali e fruttate, mentre il Vermouth aggiunge complessità aromatica attraverso il patrimonio di erbe e spezie che da oltre due secoli caratterizza questa specialità piemontese. L'aspetto più interessante è però l'incontro tra due prodotti che hanno seguito percorsi diversi. L'Asti è diventato uno dei vini italiani più esportati al mondo, mentre il Vermouth di Torino, nato alla fine del Settecento nella capitale sabauda, ha costruito la propria fama internazionale soprattutto attraverso la miscelazione. Entrambi condividono però una comune origine vitivinicola e rappresentano due espressioni differenti della stessa cultura enologica regionale.

Giorgio Facchinetti, il bartender che ha ideato Asti Vibes

Asti Vibes arriva inoltre in un momento in cui il mercato premia cocktail meno alcolici e più immediati, particolarmente apprezzati nella fascia dell'aperitivo. L'utilizzo dell'Asti Spumante consente di alleggerire la struttura del drink, mentre il Vermouth mantiene il ruolo di elemento caratterizzante dal punto di vista aromatico. Resta ora da capire se il cocktail riuscirà a trovare spazio oltre gli eventi di presentazione. Al di là del destino commerciale della ricetta, Asti Vibes testimonia la volontà di utilizzare il Vermouth di Torino in contesti diversi da quelli tradizionali, confermando la versatilità di un prodotto che continua a offrire nuove possibilità ai professionisti della miscelazione.