Castiglione Falletto celebra il Barolo: oltre 30 produttori e quattro annate del 2006

Sabato 12 settembre 2026 Castiglione Falletto ospiterà la tredicesima edizione di «Io, Barolo», appuntamento organizzato dalla Strada del Barolo e grandi vini di Langa. La degustazione itinerante si svolgerà dalle 16 alle 21.30 tra le vie del borgo medievale, nel cuore della zona di produzione del Barolo Docg. L'edizione di quest'anno coincide con un'altra ricorrenza: i vent'anni di attività della Strada del Barolo, nata per promuovere il territorio delle Langhe e la cultura del vino. Saranno più di trenta i produttori presenti, con Barolo di diverse annate e cru e altre etichette del territorio.

"Io Barolo" tornerà il 12 settembre a Castiglione Falletto

Oltre trenta produttori tra le vie del borgo

Il percorso di degustazione attraverserà il centro storico di Castiglione Falletto, con il castello dell'XI secolo e il paesaggio vitivinicolo delle Langhe sullo sfondo. Un'impostazione che consente di affiancare all'assaggio dei vini anche la conoscenza diretta del territorio. L'accesso al borgo e all'evento è libero. Per partecipare alle degustazioni è previsto un pass da 35 euro in prevendita online e 38 euro sul posto, fino a esaurimento della disponibilità. Il pass comprende gli assaggi presso tutti i produttori presenti, il calice della manifestazione e un coupon che permette di ottenere uno sconto del 10% su eventuali acquisti durante una visita in una delle cantine partecipanti.

Il percorso di degustazione attraverserà il centro storico di Castiglione Falletto

Quattro Barolo 2006 per il Salotto del Ventennale

Il momento più particolare del programma sarà però la degustazione dedicata all'annata 2006, scelta per celebrare i vent'anni della Strada del Barolo. «Il Salotto del Ventennale» si terrà nella chiesetta di Sant'Anna e proporrà quattro Barolo Docg del 2006, a vent'anni dalla vendemmia. Il Consorzio di tutela aveva attribuito all'annata cinque stelle. Il 2006 è ricordato per un inverno freddo, una primavera equilibrata e un'estate calda, senza condizioni di afa particolarmente marcate. Una combinazione che ha favorito Nebbioli caratterizzati da struttura, acidità e capacità di evoluzione.

In degustazione anche quattro Barolo del 2006

La degustazione sarà condotta da Sandro Minella, sommelier Fisar, assaggiatore Onav e collaboratore della Strada del Barolo. Accanto a lui saranno presenti i produttori, chiamati a raccontare direttamente l'annata, il lavoro in vigna e i ricordi della vendemmia di vent'anni fa. La sessione aperta al pubblico è prevista dalle 15 alle 16, al costo di 90 euro e con il pass per «Io, Barolo» incluso. Dalle 17 alle 18 è invece prevista una sessione riservata alla stampa di settore.

Anche la gastronomia entra nel percorso

Alla degustazione si affiancheranno gli stand gastronomici dei produttori associati alla Strada del Barolo, con proposte legate alle produzioni locali. L'iniziativa è realizzata dalla Strada del Barolo e grandi vini di Langa insieme al Comune e alla Pro Loco di Castiglione Falletto e a Turismo in Langa, con il patrocinio dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato e della Barolo & Castles Foundation. Per chi raggiungerà Castiglione Falletto senza automobile è inoltre disponibile un servizio di noleggio con conducente e transfer realizzato attraverso la collaborazione con PoDS - Your Personal Driver.

Pubblicità

Io Barolo, le aziende partecipanti

Ecco l'elenco delle aziende partecipanti a "Io Barolo" 2026

Produttori del Barolo

Banchi d'assggio

Street food