Il mercato italiano della birra analcolica sta vivendo una crescita esponenziale, trainato da un profondo cambiamento culturale nei modelli di consumo. Non si parla più di una tendenza riguardante le problematiche legate alla guida, bensì di una transizione alimentare legata inizialmente a un aspetto salutistico. Oggi il cambio culturale in atto, generato anche dal consumo consapevole e dalla riduzione dell'alcol, è fortemente sostenuto da un’importante evoluzione del gusto, grazie a moderne tecniche di produzione che permettono di mantenere intatti i profili aromatici e il sapore amaro delle birre tradizionali.

Il segmento delle birre analcoliche in Italia ha numeri in costante crescita

Birra analcolica in Italia, il mercato cresce mentre i consumi tradizionali rallentano

I dati più recenti del Rapporto Annuale di AssoBirra evidenziano come questo segmento rappresenti la principale controtendenza positiva in un mercato nazionale complessivamente stabile o in leggera flessione. Il segmento delle birre analcoliche e a bassa gradazione ha raggiunto il 3,9% del totale dei consumi di birra in Italia, registrando un balzo significativo rispetto al 2,1% dell’anno precedente.

Mentre i consumi di birra tradizionale e le vendite fuori casa hanno subito un rallentamento, le richieste di birra analcolica nel canale Horeca e nella grande distribuzione continuano a crescere a doppia cifra. La quota della birra analcolica sul mercato totale dei consumi di birra nei paesi a noi vicini e con una forte tradizione brassicola è estremamente chiara: in Germania, primo produttore europeo di birra, siamo oggi al 10%, mentre in Spagna, secondo produttore continentale, siamo ben oltre al 15%.

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Alpirsbacher Alkoholfrei, la birra analcolica tedesca dal profilo aromatico

L’Alpirsbacher Alkoholfrei, prodotta dalla Alpirsbacher Klosterbräu Glauner Gmbh & Co in Germania, nel land del Baden-Württemberg ad Alpirsbach, con orzo distico estivo, luppolo, lievito e acqua cristallina della propria fonte dall’area naturale protetta di Glaswiesen, è un birra analcolica al 100%! Adatta per placare la sete quando non si vuole rinunciare ad una birra, al naso è netto il profumo dolce del malto, che ricorda molto l’aroma del mosto, avvolto da netti profumi di miele di castagno, un leggerissimo fruttato e un finale erbaceo.

L'Alpirsbacher Alkoholfrei, un'analcolica tedesca