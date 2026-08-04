Birra: cresce il consumo domestico, ma ristoranti e locali restano centrali

L'estate italiana continua ad avere nella birra uno dei simboli della convivialità, ma cambiano i luoghi in cui viene consumata. A prevalere non sono più soltanto ristoranti, pub e stabilimenti balneari: oggi la birra accompagna soprattutto i momenti trascorsi a casa propria o da amici e parenti, confermando una tendenza che racconta un modo diverso di vivere il tempo libero. È quanto emerge dalla seconda edizione dell'indagine realizzata da Ipsos Doxa per il Centro Informazione Birra (Cib) di AssoBirra, osservatorio che monitora l'evoluzione dei consumi e delle abitudini degli italiani.

Gli italiani scelgono la birra sempre più a casa e in compagnia

La casa supera il consumo fuori casa

Secondo la ricerca, il 66% degli italiani associa la birra ai momenti trascorsi tra le mura domestiche o nelle abitazioni di amici e familiari. Un dato che supera nettamente quello relativo ai consumi nei pubblici esercizi, pur confermandone il ruolo nella stagione estiva. Ristoranti e pizzerie rappresentano infatti il contesto preferito dal 50% degli intervistati, seguiti dai locali serali, indicati dal 47%, mentre sagre e feste di paese raccolgono il 39% delle preferenze. La fotografia che emerge è quella di una bevanda capace di adattarsi a occasioni molto diverse, sempre più legate a esperienze informali e alla condivisione.

Picnic, spiaggia e festival completano la mappa dell'estate

L'indagine evidenzia come la birra accompagni anche molti dei momenti tipici della stagione estiva. Il 30% degli italiani la sceglie durante picnic e grigliate, mentre il 28% la associa alla spiaggia e agli stabilimenti balneari. Seguono concerti e festival, citati dal 23% degli intervistati.

Il 30% degli italiani sceglie la birra durante picnic e grigliate

Più contenuta la presenza in altri contesti legati al turismo di prossimità. Parchi e aree verdi raccolgono il 17% delle preferenze, mentre borghi, piccoli centri e piazze storiche si attestano intorno al 16%. Il quadro suggerisce come il consumo si distribuisca ormai lungo tutta la giornata e in molteplici occasioni, senza essere legato esclusivamente alla vacanza tradizionale.

Un mercato che tiene e cresce il segmento low e no alcol

La ricerca si inserisce in un contesto di sostanziale stabilità del comparto brassicolo. Secondo l'Annual Report 2025 di AssoBirra, i consumi nazionali hanno superato anche lo scorso anno i 21 milioni di ettolitri, confermando la tenuta del mercato. Tra gli elementi più interessanti emerge la crescita delle birre low e no alcol, la cui quota è passata dal 2,1% al 3,9% del mercato in un solo anno, segnale di un'offerta che continua ad ampliarsi per intercettare nuovi stili di consumo e una domanda sempre più orientata alla moderazione.

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Una socialità più semplice e vicina ai territori

Per Andrea Bagnolini, direttore generale di AssoBirra, i risultati dell'indagine raccontano un cambiamento che va oltre il semplice luogo di consumo. «I dati di questa edizione del Cib raccontano un cambiamento interessante: la socialità estiva si costruisce sempre più attorno a momenti semplici, accessibili e autentici, nei quali la birra si inserisce trasversalmente e trova uno spazio naturale».

Andrea Bagnolini, direttore generale di AssoBirra