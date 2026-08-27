La Champagne Experience torna a BolognaFiere domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2026. L'evento, giunto alla nona edizione, sposta il proprio centro operativo all'interno del Padiglione 18, una struttura più ampia e funzionale situata adiacente al padiglione 15 utilizzato nella precedente stagione. L'ampliamento degli spazi espositivi risponde alle esigenze organizzative legate al flusso di professionisti e appassionati attesi nel capoluogo emiliano.

Stefano Triulzi Affluenza di operatori Horeca e professionisti del settore nell'area dedicata alle Maison Classiche

Organizzata da Excellence Sidi - la società che riunisce ventuno tra i principali importatori e distributori italiani di vini e distillati di fascia alta -, la manifestazione conferma la centralità di Bologna come snodo strategico per il settore Horeca, il canale distributivo e l'accoglienza di buyer nazionali e internazionali.

Mappa dei terroir e banchi d'assaggio: 125 Maison in degustazione

Il percorso espositivo all'interno del padiglione 18 è articolato per zone geografiche di provenienza, riflettendo la suddivisione pedoclimatica della regione della Champagne. Le aree di degustazione sono organizzate nei quattro macro-distretti produttivi: Montagne de Reims

Vallée de la Marne

Côte des Blancs

﻿ Côte des Bar

Confronto tecnico e degustazione tra produttori e visitatori allo stand della Montagne de Reims

Accanto ai banchi suddivisi per sottozona, un'area dedicata accoglie le Maison classiche. Si rinnova inoltre la presenza di Champagne de Vignerons, il marchio collettivo promosso dal Syndicat Général des Vignerons de la Champagne per valorizzare la produzione dei piccoli vignaioli indipendenti. In totale sono 125 le Maison presenti, con centinaia di cuvée in degustazione libera e guidata.

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Analisi di mercato e gestione delle rese della vendemmia in Champagne

L'edizione 2026 si colloca in un contesto di trasformazione per la denominazione d'Oltralpe. Le decisioni del CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne) sul ricalibraggio delle rese di raccolta per la nuova vendemmia rispondono alla necessità di riallineare l'offerta alle fluttuazioni della domanda globale.

Un momento di servizio al banco d'assaggio: la cura dei dettagli nella presentazione delle cuvée in degustazione

La due giorni emiliana costituisce un momento di confronto tecnico ed economico per analizzare la gestione delle rese, l'andamento dei prezzi e le nuove dinamiche di consumo. Per gli operatori della ristorazione, dell'hôtellerie e delle enoteche, la fiera offre strumenti analitici e occasioni di networking per strutturare le carte dei vini e ottimizzare le strategie di assortimento.

Calice ufficiale Stölzle Lausitz e modalità di accesso

Per le degustazioni tecniche dell'edizione 2026 viene confermato l'impiego del calice ufficiale della manifestazione, prodotto in collaborazione con Odessa, distributore esclusivo per l'Italia del marchio Stölzle Lausitz. Il calice serigrafato è progettato per valorizzare l'analisi organolettica delle differenti tipologie di bollicine, dalle cuvée sans année ai millesimati.

Dettaglio del servizio nei calici ufficiali dell'evento, pensati per valorizzare le caratteristiche organolettiche dei vini