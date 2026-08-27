BOLOGNAFIERE 2026
Champagne Experience 2026, 125 Maison a Bologna: tutte le novità della nona edizione
La nona edizione di Champagne Experience si terrà il 4 e 5 ottobre 2026 nel padiglione 18 di BolognaFiere. Promosso da Excellence SIDI, l'evento raccoglie 125 Maison e i piccoli produttori di Champagne de Vignerons
La Champagne Experience torna a BolognaFiere domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2026. L'evento, giunto alla nona edizione, sposta il proprio centro operativo all'interno del Padiglione 18, una struttura più ampia e funzionale situata adiacente al padiglione 15 utilizzato nella precedente stagione. L'ampliamento degli spazi espositivi risponde alle esigenze organizzative legate al flusso di professionisti e appassionati attesi nel capoluogo emiliano.
Organizzata da Excellence Sidi - la società che riunisce ventuno tra i principali importatori e distributori italiani di vini e distillati di fascia alta -, la manifestazione conferma la centralità di Bologna come snodo strategico per il settore Horeca, il canale distributivo e l'accoglienza di buyer nazionali e internazionali.
Mappa dei terroir e banchi d'assaggio: 125 Maison in degustazione
Il percorso espositivo all'interno del padiglione 18 è articolato per zone geografiche di provenienza, riflettendo la suddivisione pedoclimatica della regione della Champagne. Le aree di degustazione sono organizzate nei quattro macro-distretti produttivi:
- Montagne de Reims
- Vallée de la Marne
- Côte des Blancs
- Côte des Bar
Accanto ai banchi suddivisi per sottozona, un'area dedicata accoglie le Maison classiche. Si rinnova inoltre la presenza di Champagne de Vignerons, il marchio collettivo promosso dal Syndicat Général des Vignerons de la Champagne per valorizzare la produzione dei piccoli vignaioli indipendenti. In totale sono 125 le Maison presenti, con centinaia di cuvée in degustazione libera e guidata.
Analisi di mercato e gestione delle rese della vendemmia in Champagne
L'edizione 2026 si colloca in un contesto di trasformazione per la denominazione d'Oltralpe. Le decisioni del CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne) sul ricalibraggio delle rese di raccolta per la nuova vendemmia rispondono alla necessità di riallineare l'offerta alle fluttuazioni della domanda globale.
La due giorni emiliana costituisce un momento di confronto tecnico ed economico per analizzare la gestione delle rese, l'andamento dei prezzi e le nuove dinamiche di consumo. Per gli operatori della ristorazione, dell'hôtellerie e delle enoteche, la fiera offre strumenti analitici e occasioni di networking per strutturare le carte dei vini e ottimizzare le strategie di assortimento.
Calice ufficiale Stölzle Lausitz e modalità di accesso
Per le degustazioni tecniche dell'edizione 2026 viene confermato l'impiego del calice ufficiale della manifestazione, prodotto in collaborazione con Odessa, distributore esclusivo per l'Italia del marchio Stölzle Lausitz. Il calice serigrafato è progettato per valorizzare l'analisi organolettica delle differenti tipologie di bollicine, dalle cuvée sans année ai millesimati.
L'accesso alla manifestazione è regolato esclusivamente tramite prevendita digitale. I titoli d'ingresso sono acquistabili sul sito ufficiale della manifestazione in formula ticket giornaliero oppure abbonamento due giorni. Il portale web raccoglie inoltre il programma completo delle masterclass, le schede degli espositori e gli aggiornamenti sulle modalità di partecipazione.