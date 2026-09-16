Tra il lago di Como e la Brianza c'è una piccola denominazione del vino da scoprire

Che cosa sapere sul Verdese

Il Verdese è l’unico autoctono esclusivo del lago di Como. Ha rischiato l’estinzione totale e oggi viene imbottigliato in purezza solo da pochissimi e coraggiosi viticoltori artigiani (come la cantina La Costa in Brianza o Sorsasso a Domaso). Com’è nel bicchiere? È un bianco di grandissima personalità. Non appena la sua buccia vira dal verde all’oro, regala al mosto una struttura inaspettata, grazie a una leggera presenza di tannini. Al naso offre profumi agrumati intensi (mandarino, pompelmo rosa) e note di frutta secca. In bocca è dritto, sapido, teso ed estremamente fresco. Ordinare un calice di Verdese in purezza significa fare una vera e propria esperienza del gusto, assaggiando qualcosa che esiste solo ed esclusivamente su quelle colline.