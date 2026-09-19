L'autunno porta il Classese fuori dall'Oltrepò Pavese. Il metodo classico da Pinot nero sarà infatti protagonista di una serie di appuntamenti tra Milano, Bologna, Londra e Tokyo, dopo essere stato al centro di OltreGusto Oltrepò Terra di Pinot Nero, l'evento consortile che nei giorni scorsi ha riunito a Voghera 32 cantine, 1.400 partecipanti, 16 ristoranti oltrepadani e 16 chef stellati internazionali. Il calendario proseguirà da fine settembre con degustazioni, masterclass e cene che porteranno il blanc de noirs dell'Oltrepò a confrontarsi con pubblici e contesti differenti, dalla formazione per gli operatori alla ristorazione, fino agli appuntamenti internazionali.

Linda Vukaj Milano, Bologna, Londra e Tokyo: autunno ricco di appuntamenti per il Classese

Milano apre il calendario del Classese

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 28 settembre alla Rotonda della Besana Bistrot, dove il Consorzio proporrà una blind tasting experience (degustazione alla cieca, ndr). In degustazione ci saranno quattro Classese, accompagnati da una selezione di cocotte gourmet. La serata permetterà di confrontare le diverse interpretazioni del metodo classico da Pinot nero attraverso una degustazione alla cieca, affiancata dalla possibilità di approfondire il territorio grazie al banco consortile con decine di etichette. A condurre gli appuntamenti saranno Noemi Brambilla, conosciuta sui social come Noellawines, e il direttore del Consorzio Riccardo Binda.

Linda Vukaj Riccardo Binda, direttore del Consorzio

Il secondo appuntamento milanese è previsto a fine ottobre, con data ancora da confermare, negli spazi di Portrait Milano. Sarà una masterclass rivolta soprattutto a sommelier e operatori del settore. Al centro ci sarà la storia del metodo classico da Pinot nero dell'Oltrepò, una produzione che il Consorzio fa risalire al 1865. La masterclass sarà quindi dedicata al rapporto tra vitigno, territorio e interpretazione spumantistica, con una panoramica sulle diverse etichette del Classese. Anche in questo caso il pubblico potrà contare sulla presenza del banco consortile, con decine di vini dell'area.

Tutti gli appuntamenti del Classese dell'autunno 2026 28 settembre – Rotonda della Besana Bistrot, Milano: blind tasting experience con quattro Classese e cocotte gourmet.

– Rotonda della Besana Bistrot, Milano: blind tasting experience con quattro Classese e cocotte gourmet. 29 settembre – Enoteca Italiana, Bologna: walk around tasting.

– Enoteca Italiana, Bologna: walk around tasting. 5 ottobre – 67 Pall Mall, Londra: serata dedicata al Classese.

– 67 Pall Mall, Londra: serata dedicata al Classese. 8 ottobre – Politecnico di Milano: masterclass.

– Politecnico di Milano: masterclass. 19 ottobre – Milano Wine Week, Milano: appuntamento nell'ambito della Wine List .

– Milano Wine Week, Milano: appuntamento nell'ambito della . 25 ottobre – Fermento Milano.

– Fermento Milano. Fine ottobre – Portrait Milano: masterclass per sommelier e operatori, data da confermare .

– Portrait Milano: masterclass per sommelier e operatori, . 11 novembre – Slow Wine, Tokyo: apertura del tour di degustazioni in Giappone.

– Slow Wine, Tokyo: apertura del tour di degustazioni in Giappone. 1° dicembre – Ristorante Anima, Milano: wine dinner con il resident chef Michele Cobuzzi, legata alla cucina di Enrico Bartolini.

Tutti gli appuntamenti del Classese dell'autunno 2026 28 settembre – Rotonda della Besana Bistrot, Milano: blind tasting experience con quattro Classese e cocotte gourmet. 29 settembre – Enoteca Italiana, Bologna: walk around tasting. 5 ottobre – 67 Pall Mall, Londra: serata dedicata al Classese. 8 ottobre – Politecnico di Milano: masterclass. 19 ottobre – Milano Wine Week, Milano: appuntamento nell'ambito della Wine List. 25 ottobre – Fermento Milano. Fine ottobre – Portrait Milano: masterclass per sommelier e operatori, data da confermare. 11 novembre – Slow Wine, Tokyo: apertura del tour di degustazioni in Giappone. 1° dicembre – Ristorante Anima, Milano: wine dinner con il resident chef Michele Cobuzzi, legata alla cucina di Enrico Bartolini.

Il calendario milanese si chiuderà martedì 1° dicembre al ristorante Anima, con una wine dinner dedicata all'incontro tra il Classese e la cucina creativa. La serata vedrà protagonista il resident chef Michele Cobuzzi, già coinvolto in OltreGusto con uno showcooking lo scorso 7 settembre, mentre il ristorante è legato allo chef pluristellato Enrico Bartolini.L'appuntamento sarà costruito sull'abbinamento tra i metodo classico da Pinot nero dell'Oltrepò e i piatti della cucina di Anima, mettendo al centro la vocazione gastronomica del Classese.

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Dall'Oltrepò ai mercati internazionali