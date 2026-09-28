16-19 OTTOBRE
Sirmione, il Lugana Festival debutta con quattro giorni dedicati al vino
Dal 16 al 19 ottobre Sirmione (Bs) ospita la prima edizione del Lugana Festival: quattro giorni tra degustazioni, sei masterclass, visite alle cantine e un concorso gastronomico dedicati alla denominazione del Garda
Dal 16 al 19 ottobre 2026 Sirmione (Bs) ospiterà la prima edizione del Lugana Festival, manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale insieme al Consorzio Tutela Lugana. Quattro giornate tra degustazioni, masterclass, musica e iniziative gastronomiche, con il vino Lugana al centro di un programma distribuito tra il centro storico e le frazioni di Colombare e Lugana. L'iniziativa coinvolgerà il territorio del Lugana, comprensorio vitivinicolo interregionale che si estende tra le province di Brescia e Verona, con l'obiettivo di portare il pubblico a conoscere sia le etichette delle cantine sia i luoghi in cui il vino viene prodotto.
A Palazzo Callas l'Enoteca del Lugana
Il festival si aprirà venerdì 16 ottobre, mentre sabato 17 e domenica 18 ottobre sarà attivo il Lugana Hub allestito nello storico Palazzo Callas, in piazza Giosuè Carducci. Al suo interno sarà organizzata un'Enoteca dedicata alle cantine aderenti, dove sarà possibile degustare le diverse etichette. Il programma comprende inoltre sei masterclass guidate, accessibili su prenotazione, dedicate all'approfondimento del vino e della denominazione. Nelle stesse giornate sarà disponibile anche il Lugana Express, il servizio navetta che collegherà il centro di Sirmione con le cantine del territorio.
La giornata conclusiva, lunedì 19 ottobre, sarà dedicata alla fase finale di un concorso gastronomico riservato a piatti capaci di includere e valorizzare il Lugana. Il festival amplia così il racconto della denominazione oltre la degustazione, mettendo in relazione il vino con la cucina e con il territorio nel quale viene prodotto.
Lugana, il vino della Turbiana
Al centro della manifestazione c'è un vino legato al particolare ambiente del Lago di Garda. Il Lugana nasce prevalentemente da terreni argillosi e ha nella Turbiana, vitigno autoctono della denominazione, il principale elemento varietale. La tradizione viticola della zona affonda le proprie radici in epoca romana, mentre l'origine del vino è documentata almeno dal Settecento. Il microclima temperato del lago contribuisce alle condizioni di coltivazione della vite e al profilo del vino. Nel bicchiere il Lugana presenta note floreali e agrumate, accompagnate da freschezza e sapidità. La Turbiana contribuisce inoltre alla struttura e alla capacità del vino di evolvere nel tempo.
Il Consorzio Tutela Lugana Doc è nato nel 1990 con il compito di tutelare e valorizzare la denominazione, seguendone la promozione e la salvaguardia in Italia e sui mercati internazionali. Il Lugana Festival nasce quindi dalla collaborazione tra Comune di Sirmione e Consorzio, con il coinvolgimento di realtà private come BCC del Garda e CARS, Consorzio Alberghi e Ristoranti di Sirmione, oltre al patrocinio di diversi enti pubblici e consortili. La prima edizione punta così a utilizzare Sirmione come punto di accesso alla denominazione, distribuendo gli appuntamenti tra il borgo, le frazioni e le cantine del territorio.