Dal 16 al 19 ottobre 2026 Sirmione (Bs) ospiterà la prima edizione del Lugana Festival, manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale insieme al Consorzio Tutela Lugana. Quattro giornate tra degustazioni, masterclass, musica e iniziative gastronomiche, con il vino Lugana al centro di un programma distribuito tra il centro storico e le frazioni di Colombare e Lugana. L'iniziativa coinvolgerà il territorio del Lugana, comprensorio vitivinicolo interregionale che si estende tra le province di Brescia e Verona, con l'obiettivo di portare il pubblico a conoscere sia le etichette delle cantine sia i luoghi in cui il vino viene prodotto.

La prima edizione del Lugana Festival si terrà dal 16 al 19 ottobre

A Palazzo Callas l'Enoteca del Lugana

Il festival si aprirà venerdì 16 ottobre, mentre sabato 17 e domenica 18 ottobre sarà attivo il Lugana Hub allestito nello storico Palazzo Callas, in piazza Giosuè Carducci. Al suo interno sarà organizzata un'Enoteca dedicata alle cantine aderenti, dove sarà possibile degustare le diverse etichette. Il programma comprende inoltre sei masterclass guidate, accessibili su prenotazione, dedicate all'approfondimento del vino e della denominazione. Nelle stesse giornate sarà disponibile anche il Lugana Express, il servizio navetta che collegherà il centro di Sirmione con le cantine del territorio.

Sarà Sirmione a ospitare la prima edizione del Lugana Festival

La giornata conclusiva, lunedì 19 ottobre, sarà dedicata alla fase finale di un concorso gastronomico riservato a piatti capaci di includere e valorizzare il Lugana. Il festival amplia così il racconto della denominazione oltre la degustazione, mettendo in relazione il vino con la cucina e con il territorio nel quale viene prodotto.

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Lugana, il vino della Turbiana

Al centro della manifestazione c'è un vino legato al particolare ambiente del Lago di Garda. Il Lugana nasce prevalentemente da terreni argillosi e ha nella Turbiana, vitigno autoctono della denominazione, il principale elemento varietale. La tradizione viticola della zona affonda le proprie radici in epoca romana, mentre l'origine del vino è documentata almeno dal Settecento. Il microclima temperato del lago contribuisce alle condizioni di coltivazione della vite e al profilo del vino. Nel bicchiere il Lugana presenta note floreali e agrumate, accompagnate da freschezza e sapidità. La Turbiana contribuisce inoltre alla struttura e alla capacità del vino di evolvere nel tempo.

Il Lugana nasce prevalentemente da terreni argillosi