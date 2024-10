Sugherificio Molinas lancia la nuova frontiera del tappo monopezzo: arriva selezione VIP®

La storica azienda sarda Sugherificio Molinas, specializzata nella realizzazione di chiusure in sughero per l’enologia, introduce una novità nel proprio repertorio di tappi monopezzo: la Selezione VIP®, una linea di tappi caratterizzati da neutralità sensoriale e realizzati con sughero 100% naturale, analizzati e selezionati grazie a una combinazione di tecniche che permettono di ottenere un’esatta quantificazione del TCA per ogni singolo tappo.

Selezione VIP® è una novità che, grazie al mix perfetto tra la migliore materia prima, la supervisione dei sensi umani e l’applicazione delle tecnologie di analisi strumentale più efficaci e sicure, offre garanzia delle prestazioni per lo storico tappo monopezzo. In una prima fase, i tappi della Selezione vengono preriscaldati e successivamente, grazie a una ionizzazione morbida, i composti indesiderati vengono liberati e analizzati senza alterare le caratteristiche del tappo, con una precisione cinque volte superiore rispetto alla soglia sensoriale umana. Adottando la spettrometria di massa unita alla tecnologia Time of Fly (ToF), ogni tappo della Selezione VIP® impiega solo due secondi per essere analizzato rispetto agli oltre quindici minuti di una normale analisi effettuata con il gas massa.

Durante tutto il processo di analisi e selezione viene svolto un continuo controllo qualità, a partire dalla scelta accurata della materia prima, la quale viene sottoposta a un controllo approfondito - sia visivo che sensoriale - da parte di alcuni operatori specializzati. La Selezione VIP®, dunque, è la testimonianza del costante impegno di Sugherificio Molinas nella ricerca e nello sviluppo, con l’obiettivo di offrire soluzioni valide ed efficaci alle cantine. Tutto questo, è reso possibile da continui investimenti in innovazione tecnologica e dalla valorizzazione delle decine di operatori specializzati che estraggono, selezionano e trasformano ogni giorno una materia prima naturale e rinnovabile quale è il sughero.

Scopri di più e resta aggiornato sulle disponibilità su www.molinas.it.