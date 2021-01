L’ora del tè, magica bevanda: quello giallo, raro e aromatico

Pubblicato il 08 gennaio 2021 | 14:14

Raro, dal gusto morbido, la cui produzione tradizionale rischia di perdersi

Jun Shan yin Zhen

Tè giallo



Mettere un cucchiaio di foglie di tè e 200 ml di acqua ben al di sotto della temperatura di ebollizione (70-80°C) per 1-3 minuti. Il tè giallo resiste bene a più infusioni, anche se tempi leggermente più lunghi sono consigliati per le infusioni successive.



Il tè giallo è morbido e aromatico, un gusto dolce, pulito, luminoso, floreale e di corpo medio. Il tè giallo si sposa bene con piatti di pesce a base di pomodoro o qualche preparazione leggermente più consistente.

Tè giallo e salute

Gabriele Bianchi

opo il tè bianco, vi porto a conoscenza di un, quello giallo. Ilprende il nome dal suo colore. Il processo di produzione è simile a quello del, ma con una breve fase di ossidazione aggiuntiva. Prima dell’, le foglie e i germogli vengono sottoposti a un leggero e delicato getto di vapore, per poi essere lasciati in un contenitore coperto da un panno umido. Questo processo esalta gli aromi contenuti nei germogli e rende il tè più, privo del gusto e dell’astringenza “erbacea” che si trovano in molti tè verdi.Poiché il tè giallo è, l’acquisto indovrebbe essere effettuato con cura. Il tè verde di scarsa qualità a volte viene venduto come tè giallo in Occidente, quindi, è importante acquistare il tè giallo da un venditore di tè affidabile. Anche inviene prodotto un tè giallo, ma si tratta di un tè che segue undiverso rispetto al tè giallo cinese.Il tè giallo è la categoria di tè più rara che si possa trovare. Il tè giallo è prodotto solo in, sulle montagne delle province dello Hunan, Zhejiang e Sichuan. Si dice che fosse il tè preferito dal. Le qualità più pregiate vengono prodotte col solo germoglio, che viene raccolto a mano, staccandolo dallo stelo con una torsione.Poiché la sua produzione è difficile e richiede molto tempo, il tè giallo è stato consumato principalmente in Cina. Con l’aumento della domanda di tè verde in Occidente, molti coltivatori hanno abbandonato la produzione di tè giallo in favore del tè verde, con il risultato che l’antica arte del processo di produzione del tè giallo rischia drammaticamente di perdersi. Oggi sono pochissimi i maestri in grado di produrre tè giallo seguendo ilLetteralmente "aghi d'argento del monte dell'Imperatore", viene raccolto sulnella provincia dello Hunan. Le foglie sono coperte da una lanugine dorata. È une ricercato dagli intenditori.Per la preparazione mettere all interno della teiera due cucchiai di tè giallo, fare top di acqua, in tutto 500 ml (scartare il primo infuso).Ricetta:Nonostante i benefici per la salute del tè giallo non siano stati ampiamente studiati come quelli di altri tè, è verosimile che il tè giallo sia più ricco di antiossidanti rispetto al tè verde, in quanto i germogli vengono raccolti all’inizio dell’anno. Per questo, il tè giallo viene spesso scelto da coloro che vogliono i benefici per la salute del tè verde, ma non amano il suo gusto “erbaceo”.1. Tre segreti per la preparazione 2. Dalla Cina a Londra, i riti nel mondo 3. Rooibos, rosso e profumato 4. Tè bianco, pregiato e raffinato

5. Tè giallo, raro e aromatico