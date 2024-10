Udial e Doreca: una nuova alleanza per il futuro del beverage nell'Horeca

Udial, consorzio di distributori indipendenti del settore beverage Horeca, ha stretto una partnership strategica con Doreca, storica azienda di distribuzione. Questa collaborazione rappresenta una svolta nel mercato italiano, unendo le forze di due realtà indipendenti con l'obiettivo di creare un nuovo modello distributivo che punta a ottimizzare logistica e assortimenti per il mercato dei consumi fuori casa.

Nuova partnership tra Udial e Doreca per una distribuzione più efficiente

Udial e Doreca: unione di forze per innovare la distribuzione

L'accordo tra Udial e Doreca segna un passo avanti significativo per il settore. Grazie alla condivisione di risorse e competenze, le aziende associate al consorzio Udial potranno beneficiare di una gestione logistica più efficiente, offrendo un assortimento di prodotti sempre più competitivo e personalizzato per soddisfare le crescenti esigenze del settore Horeca.

L’alleanza tra i due colossi della distribuzione non è solo una strategia commerciale, ma una vera e propria visione comune di sviluppo. Entrambe le realtà condividono l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio, garantendo una copertura distributiva capillare in tutto il territorio nazionale. Con migliaia di addetti e mezzi dedicati, l’accordo consentirà di servire tempestivamente oltre 100mila punti di consumo, rappresentando un modello innovativo nel settore.

Udial e Doreca: visione condivisa per crescere insieme

Antonio Argentieri, presidente di Udial, ha espresso grande soddisfazione per questa nuova alleanza: «Siamo lieti di accogliere Doreca nella nostra compagine consortile. Da sempre crediamo nel valore della collaborazione e della condivisione. Questo accordo ci permetterà di migliorare ulteriormente i nostri servizi e di rispondere alle aspettative crescenti dei nostri soci e del mercato».

Questa collaborazione, infatti, non si limita ad ottimizzare le operazioni quotidiane, ma punta a gettare le basi per una crescita duratura. Con un focus sull'innovazione e la sostenibilità, Udial e Doreca lavoreranno insieme per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. Il presidente di Doreca, Tonino Faranda, ha ribadito questa visione, sottolineando l’importanza di una strategia comune per costruire un futuro solido e competitivo: «L’alleanza tra Doreca e Udial rappresenta una nuova era di cooperazione nel settore HoReCa. Innovazione, sostenibilità e qualità del servizio saranno al centro delle nostre strategie future».

Udial e Doreca: modello di distribuzione sostenibile e innovativo

Questa partnership si distingue non solo per la forza che unisce due importanti realtà distributive, ma per la volontà di innovare l'intero settore. Il mercato Horeca è in rapida trasformazione, con nuove esigenze che emergono in termini di rapidità, sostenibilità e digitalizzazione. La collaborazione tra Udial e Doreca punta a creare un ecosistema distributivo più efficiente, che si adatta a queste nuove dinamiche.

Doreca, con oltre 10mila prodotti nel suo catalogo e decenni di esperienza nel settore, porterà un ulteriore valore aggiunto al consorzio, grazie anche all’espansione del proprio business attraverso i Doreca Store e il canale e-commerce. Questo approccio multicanale è uno degli elementi che renderanno l'alleanza strategica ancora più rilevante per il futuro del settore.

Udial e Doreca: alleanza che genera valore per tutta la filiera

Uno degli aspetti più interessanti di questa collaborazione è la sua capacità di generare valore per tutta la filiera del beverage Horeca. I produttori di bevande, in particolare, potranno beneficiare di una copertura distributiva più capillare, grazie all'infrastruttura logistica combinata di Udial e Doreca. L'alleanza permetterà ai produttori di raggiungere con maggiore efficienza una rete di punti di consumo capillare, creando nuove opportunità di crescita e consolidamento.

Inoltre, la visione di lungo termine e le strategie sostenibili adottate dai due partner contribuiranno a una gestione più responsabile delle risorse, con un impatto positivo sia sull’ambiente che sull’intera comunità del settore.