Icam Cioccolato: tante novità per la stagione del cioccolato

Icam, azienda leader nella produzione di semilavorati del cacao, è al servizio dei professionisti come alleato ideale per rispondere alle esigenze dei settori della cioccolateria, pasticceria e gelateria con un’offerta di qualità, performante e in grado di soddisfare ogni ambito di lavorazione.

Nuove referenze e grafica rinnovata per Icam Professional

Nel corso degli anni Icam si è rinnovata costantemente, avvicinandosi così sempre di più alle esigenze dei professionisti e, di conseguenza, dei consumatori, mantenendo invariati i suoi altissimi standard di qualità e affidabilità.

Nuove referenze e grafica rinnovata: Icam Professional continua a innovare

La linea Icam Professional si arricchisce con prodotti innovativi, versatili ed estremamente performanti. Tra i cioccolati di copertura, il brand introduce il cioccolato al latte Ebano 38%, caratterizzato da un colore scuro e da un gusto intenso, ideale per i palati più esigenti; il cioccolato Bianco Cristallo, versatile e personalizzabile, e il Latte Caramel 33%, un cioccolato al latte con caramello caratterizzato da un intenso gusto toffee e un piacevole tocco salato finale. Arricchisce la linea Chocolate Nuances, gamma innovativa, unica per forma, struttura e gusto, la referenza Limone, cubettoni al cioccolato bianco dal tipico retrogusto acidulo, fresco e fruttato.

Icam è un alleato ideale per rispondere alle esigenze della cioccolateria, pasticceria e gelateria

Oltre alle novità di prodotto, Icam Professional presenta anche una nuova veste grafica che unisce l’eccellenza di sempre ad un inedito tratto distintivo, che richiama l’eredità e i valori dell’azienda. L’elemento grafico verticale, rosso e oro come il logo Icam, è un richiamo alla tradizione, mentre delle etichette eleganti, curate e dai toni pastello, permettono di differenziare in modo immediato i diversi prodotti.

Agostoni espande la sua gamma: nuovi cacao d'origine dall'India e dalla Bolivia

Agostoni, premium brand con cui Icam propone prodotti dai sapori distintivi, amplia il suo viaggio all’origine del cacao con le ultime novità. La gamma punta su nuovi ed evocativi territori d’origine che incrementano la gamma di cioccolati Grand Cru e Monorigine: si tratta di referenze di alto valore adatte per l’impiego in lavorazioni di pasticceria, gelateria e cioccolateria in grado di conferire alle preparazioni profili aromatici unici che permettono di sperimentare ricette e abbinamenti sempre diversi.

Le referenze Ebano al latte e Monorigine Bolivia di Agostoni

La gamma Agostoni si amplia con l’inclusione di due nuovi straordinari paesi d’origine: India e Bolivia. Nel sud dell’India, nel distretto Idukki, nasce un cacao dal ricco profilo aromatico che ha dato vita alla prima referenza orientale del brand: il Cioccolato Fondente Grand Cru Idukki 67%. Caratterizzato da una piacevole nota acida iniziale, seguita da note amare e dolci e da un leggero retrogusto floreale e di frutta, il Grand Cru Idukki esprime al meglio il territorio dove nasce: una zona collinare dove il cacao cresce insieme ad alberi da frutto come cocco, papaya, mango e banana, e spezie come pepe nero, noce moscata e cardamomo.

In Bolivia, invece, a nord della capitale La Paz, si trova una zona particolarmente favorevole alla coltivazione del cacao. Da qui nasce il Cioccolato Fondente Monorigine Bolivia 73%, una copertura che bilancia acidità e amarezza con una nota predominante di frutta secca e un leggero retrogusto floreale.

Il brand amplia anche la gamma di Paste di cacao con due referenze provenienti dal Guatemala e dal Perù, rispettivamente Pasta di Cacao Grand Cru Chimelb e Monorigine Marañón. Completa le novità la Polvere di cacao Monorigine Dominicana, dal gusto intenso e avvolgente.

Icam Cioccolato

via Caio Plinio 5/7 - 22030 Orsenigo (Co)

Tel 031 6346101