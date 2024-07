Icam pensa ai professionisti con un nuovo look e prodotti dedicati

Rispondere in maniera efficace alle esigenze di coloro che operano nel canale professionale è una priorità per Icam di Lecco, dal 1946 punto di riferimento nel mondo del cioccolato. Icam Professional si presenta oggi sia con un ampliamento della gamma di prodotti sia con una nuova veste grafica. In particolare, l’elemento grafico verticale, realizzato con i colori del logo Icam (rosso e oro), richiama la tradizione, mentre per differenziare in modo immediato i diversi prodotti sono state introdotte eleganti e razionali etichette dai toni pastello.

La nuova veste grafica di Icam Professional

Icam Professional, un ricco ventaglio di prodotti che stimola la creatività

Numerose le novità, adatte alla creatività di ogni professionista del settore. Tra i cioccolati di copertura, il brand introduce il cioccolato al latte Ebano 38%, caratterizzato da un colore scuro e da un gusto intenso, il cioccolato Bianco Cristallo, dalle note di latte e vaniglia, e il Latte Caramel 33%, un cioccolato al latte con caramello caratterizzato da un intenso gusto toffee e un tocco salato finale. Arricchisce la linea Chocolate Nuances, gamma innovativa, unica per forma, struttura e gusto, la referenza Limone, cubettoni al cioccolato bianco dal tipico retrogusto acidulo, fresco e fruttato.

Un ampio profilo aromatico caratterizza il Cioccolato Fondente Grand Cru Idukki 67%

Anche il marchio Agostoni vede un allargamento della propria offerta, puntando su nuovi ed evocativi territori d’origine che incrementano la gamma con referenze di alto valore. I cioccolati Agostoni, infatti, nascono dalla ricerca di cacao dai profili aromatici straordinari provenienti da piantagioni selezionate, combinata con l’applicazione scrupolosa di tecniche produttive moderne e sostenibili, con l’obiettivo di dare vita a una gamma di cioccolati dal profilo di gusto articolato e autentico e dalla resa tecnica eccellente.

Agostoni, cioccolato fondente da cacao indiano

Tra le novità in catalogo il Cioccolato Fondente Grand Cru Idukki 67%, che nasce da un cacao indiano del distretto di Idukki; è contraddistinto dal ricco profilo aromatico, ben equilibrato e da un retrogusto floreale, dando vita alla prima referenza orientale della gamma Agostoni. Dalle piantagioni della Bolivia proviene invece il cacao che dà origine al Cioccolato Fondente Monorigine Bolivia 73%, caratterizzato da un tipico sentore di frutta secca. Il brand amplia anche la gamma di Paste di cacao con due referenze provenienti dal Guatemala e dal Perù, rispettivamente Pasta di Cacao Grand Cru Chimelb e Monorigine Marañón. Completa le novità la Polvere di cacao Monorigine Dominicana, dal gusto intenso e avvolgente.