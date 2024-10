Urbani Tartufi: una tradizione di famiglia verso un futuro sostenibile

Be the change you wish to see in the world. La filosofia di Urbani Tartufi è un invito all'evoluzione, al cambiamento e al rinnovamento, rappresentando un vero e proprio “ponte” che collega il passato, il presente e il futuro. Le radici dell'azienda affondano profondamente nella storia e nella tradizione, ma con lo sguardo rivolto al futuro, con una visione innovativa che si esprime nella semplicità e nel ritorno alla natura.

Questo cammino verso il futuro non rinnega il passato, ma lo valorizza. È un percorso che mette al centro la persona, promuovendo un cambiamento positivo e inclusivo, e condividendo la gioia di un'evoluzione che rispetta l’ambiente e la comunità. Per Urbani, migliorarsi significa offrire la migliore versione di sé stessi, custodendo l’identità ricca di tradizione e cultura. Passo dopo passo, coltivando una personalità autentica che si rinnova costantemente, creando un mondo sempre più sostenibile, dove l’innovazione si intreccia armoniosamente con il rispetto per la natura e il patrimonio dell'azienda.

Il passato di Urbani Tartufi negli oggetti iconici del museo

Quella stessa storia che ha portato un continuo cambiamento alla azienda e che vediamo riflesso in alcuni degli oggetti più importanti custoditi al Museo del tartufo Urbani. Una bottiglia che dal 1913 mantiene intatti nel tempo e nello spazio i tartufi da più di 110 anni, grazie alla creazione di una chiusura ermetica mai vista prima. Una bilancia di precisione utilizzata per pesare i tartufi come gioielli.

Strumento di precisione del tempo, 35 grammi al piatto era la massima capacità di peso che potesse sopportare. Antiche lettere di come portare un ingrediente così prezioso ma poco conosciuto potesse essere faticoso e difficile dopo incessanti tentativi e mille precauzioni per il trasporto via oceano, i ringraziamenti del Presidente Nixon per aver assaporato il gusto dei tartufi Urbani. Una personalità, quella dell’azienda Urbani che non smette di mettersi in gioco, rinnovarsi e chiedersi quali altri confini poter raggiungere.

Il presente sostenibile di Urbani Tartufi con la linea “Filosofia Naturale”

Fatto di innovazione e di nuove tecnologie di ispirazione a un concetto di alimentazione equilibrata e naturale. Un presente che fa della semplicità la sua innovazione attraverso un ritorno alla natura e alla centralità della persona.

Una linea di prodotti, quella di “Filosofia Naturale”, pensata per rispondere alle esigenze di consumatori sempre più attenti, non solo alla qualità dei prodotti e all’origine dei loro ingredienti principali ma anche all’impatto che la produzione e il packaging hanno sul nostro ambiente. Filosofia naturale è una linea che esalta l’attenzione e la cura di Urbani Tartufi per il Pianeta, elemento fondante delle nuove politiche aziendali.

Il futuro di Urbani Tartufi: piantare un albero per salvaguardare la Terra

Tartuficoltura, amore per la terra e un impegno alla salvaguardia dell’ambiente che grazie a “Truffleland” diventa azione concreta attraverso la compensazione di CO 2 , riqualifica di aree agricole, salvaguardia, con il solo gesto di piantare un albero.

Un gesto che significa futuro e che rappresenta il primo anello di una catena di valore su cui si sostanzia la crescita di un ingrediente, il tartufo, sempre più delicato e difficile, viste le avverse condizioni climatiche che non predispongono una naturale e abbondante crescita dello stesso. Un impegno che diventa responsabilità e che un’azienda come Urbani ha il dovere morale di perseguire.

Urbani: 170 anni di tartufi nel mondo

Urbani Tartufi è stata fondata nel 1852 a Scheggino (Pg) e divenne presto famosa per l’esportazione dei tartufi freschi made in Italy, prima in Francia e poi nel resto d’Europa. Una storia familiare che vive da più di 170 anni e che ha coinvolto sei generazioni. La quinta generazione alla guida dell’azienda è composta da Olga, Carlo e Giammarco, rispettivamente figli di Paolo e Bruno Urbani.

La famiglia Urbani ha dato vita ad importanti filiali estere e a realtà come il Museo del Tartufo, l’Accademia del Tartufo e la Urbani Travel &Tours. Il forte legame con il territorio, quello di Scheggino in Umbria, porta l’azienda nel 2017 a creare Truffleland, un progetto votato a valorizzare la biodiversità attraverso il rilancio di una filiera sostenibile e di qualità. La missione di Urbani Tartufi è promuovere la cultura del tartufo nel mondo. Un’azienda familiare a vocazione internazionale, Urbani Tartufi è presente in 70 Paesi e leader mondiale del mercato del tartufo.

