Caseificio Il Fiorino: pecorino Dop di qualità in Maremma dal 1957

Il Caseificio Il Fiorino è un’eccellenza italiana nel mondo dei formaggi, con una lunga storia che risale al 1957 e radici profonde nel cuore della Maremma toscana. Guidata oggi dalla terza generazione della famiglia Fiorini, l'azienda è nota per la produzione di pecorini di altissima qualità, tanto da essere riconosciuti e premiati in tutto il mondo.

Simone Sargentoni

Simone Sargentoni, attuale titolare del caseificio, racconta con orgoglio l’eredità di famiglia: «Siamo un'azienda con una lunga storia. Noi siamo la terza generazione a portare avanti l'attività. La nostra azienda si focalizza sulla lavorazione del latte prettamente locale, che è appunto la Maremma. Facciamo diverse referenze. Le più note sono Riserva del Fondatore, Afrodite, Calcio di Caterina, Casa di Giove, Tracce di Venere, poi i classici pecorino Dop: stagionato, fresco e semi-stagionato, affinati e aromatizzati».

Caseificio Il Fiorino: i formaggi

Tra i fiori all’occhiello della produzione spicca la Riserva del Fondatore, un formaggio pregiato e dal sapore complesso, nato nel 2006-2007 per celebrare il fondatore Duilio Fiorini. Simone Sargentoni lo descrive così: “La Riserva del Fondatore è un qualcosa di pregiato, di prezioso, che ha una lunga stagionatura e un'importanza enorme. È fra i formaggi, forse il formaggio più premiato in Italia.”

Il Riserva del Fondatore e il Cacio di Caterina del Caseificio Il Fiorino

Un altro formaggio simbolo del Caseificio è il Calcio di Caterina, che prende il nome dalla donna che ha dato l’impulso iniziale alla nascita dell’azienda: “Il nome deriva dalla signora che ha creato questa azienda, che ha avuto l'input e la passione di indirizzare il marito e il figlio in questa attività. Si parlava del dopoguerra, prima facevano il formaggio in casa, poi l'azienda piano piano è cresciuta fino ai giorni nostri.”

Casa Fiorini: la novità

Di recente apertura è Casa Fiorini, che rappresenta una nuova entusiasmante tappa per il Caseificio Il Fiorino, un luogo che va oltre il semplice negozio, diventando un vero e proprio centro di eccellenza per le specialità casearie della Maremma. Situato a Grosseto, questo spazio multifunzionale offre non solo l'intera gamma di formaggi prodotti dall'azienda, ma anche una selezione di prodotti enogastronomici di altissima qualità provenienti dalle migliori realtà italiane.

Casa Fiorini

Casa Fiorini diventa così un punto di riferimento per chi desidera immergersi nei sapori autentici del territorio, con la possibilità di partecipare a degustazioni, visite guidate e incontri dedicati alla scoperta dei pecorini Il Fiorino e delle tradizioni che li rendono unici.

Caseificio Il Fiorino

Località Paiolaio - 58053 Roccalbegna (Gr)

Tel 0564 989059