Dall'Alaska il salmone selvaggio firmato Coda Nera

Coda Nera, noto per il suo salmone affumicato norvegese di alta qualità, ha ampliato la propria offerta introducendo un’eccellenza unica: il salmone selvaggio dell’Alaska. Con questo prodotto, la linea super premium si arricchisce, portando sulle tavole italiane il meglio delle acque pure dell’Alaska, grazie all’impegno costante del brand per l’eccellenza e la qualità.

Il salmone affumicato norvegese di Coda Nera

L’Alaska e la tradizione del salmone selvaggio

L’Alaska è tra i più importanti territori per la pesca del salmone selvaggio, ospitando le popolazioni di salmoni più sane e abbondanti al mondo. Questo luogo incontaminato è stato scelto da Coda Nera per selezionare il meglio del salmone per il suo nuovo progetto, in cui il valore dell’ambiente e il rispetto della natura sono elementi fondamentali. I salmoni dell’Alaska trascorrono parte della loro vita in acqua dolce prima di trasferirsi in mare, dove maturano fino al ritorno nei fiumi per la deposizione delle uova, in un ciclo che celebra la connessione con l’ambiente.

Il Salmone Rosso Sockeye: caratteristiche uniche

Il Salmone Rosso (Sockeye), noto scientificamente come Oncorhynchus nerka, deve il suo nome alla carne dal colore rosso intenso, più scuro rispetto a quello delle altre specie, per effetto di una dieta carnivora. Questa particolarità, unita alla consistenza soda, rende il Sockeye particolarmente adatto all’affumicatura a freddo. La pesca del Sockeye è stagionale e si concentra nei mesi estivi, da giugno a settembre, utilizzando metodi sostenibili come le reti da imbrocco e il cianciolo, una rete da circuizione tradizionale. Per garantire l’eccellenza e per rispettare le normative europee, ogni prodotto viene lavorato esclusivamente da materia prima congelata, mantenendo la qualità senza compromessi.

La confezioni di salmone firmate Coda Nera

Qualità controllata: ogni pesca è unica

In occasione di ogni stagione di pesca, Coda Nera invia il proprio team in Alaska per verificare di persona gli standard di acquisto, assicurando che ogni pesce risponda ai requisiti di qualità. Poiché la natura è mutevole, ogni raccolto può differire, portando annate più o meno floride e pesci dalle dimensioni variabili. Diversamente dal Salmo Salar, che mantiene uno standard stabile tutto l’anno, il Sockeye selvaggio presenta caratteristiche visive uniche e talvolta imperfezioni: una particolarità che valorizza l’autenticità del selvaggio.

Sostenibilità e conservazione: un modello per il mondo

A differenza di altre aree, gli stock di salmone dell’Alaska non sono a rischio grazie a una gestione sostenibile e accurata delle risorse. Fondamentale in questo processo è l’impegno dell’Alaska Department of Fish and Game (ADFG), che regola le catture stabilendo degli "obiettivi di fuga" per consentire a un numero sufficiente di salmoni adulti di risalire i fiumi e riprodursi. La gestione “durante la stagione” monitora costantemente il numero di salmoni che raggiungono le aree di riproduzione, regolando le quote di pesca anno per anno per mantenere la stabilità delle popolazioni.

Il nuovo Coda Nera Sockeye: innovazione e autenticità

Coda Nera Sockeye rappresenta il culmine di anni di ricerca portata avanti dalla famiglia Palazzo e dal suo team, il cui lavoro ha dato vita a un prodotto eccezionale. Il processo di produzione è semplice e rigoroso: il salmone, giunto congelato, viene decongelato e lavorato senza aggiunta di zuccheri, mantenendo intatte le caratteristiche naturali. La rimozione delle spine avviene dopo l’affumicatura per preservare la compattezza della carne. Il risultato sono filetti da 0,4-0,7 grammi, affumicati à la ficelle, una tecnica antica e raffinata in cui ogni fase è attentamente supervisionata dal mastro affumicatore. I filetti sono disponibili in confezioni litografate contenenti tre pezzi, che raccontano la storia di questo metodo pregiato di affumicatura a legna.

Sostenibilità e zero spreco: un impegno concreto

Il processo di produzione del salmone è intrinsecamente sostenibile e allineato ai principi costituzionali dell’Alaska, che prevedono l’utilizzo, lo sviluppo e la conservazione del mare secondo pratiche sostenibili. Le rigide regolamentazioni vietano la pesca in aree costiere e lontane, prevenendo il rischio di catture accidentali di mammiferi marini e uccelli. Ogni anno, vengono definiti obiettivi di deposizione delle uova per garantire che un numero sufficiente di salmoni possa risalire i fiumi e riprodursi. Questo sistema è stato lodato e applicato in molte altre regioni, contribuendo a una politica di zero spreco: ogni parte del salmone viene riutilizzata in diversi settori, a sostegno della completa valorizzazione delle risorse.

