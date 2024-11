L'eccellenza del Made in Italy: il lusso del caviale italiano

Il Made in Italy continua a brillare nei settori del lusso, non solo nella moda e nel design, ma anche nel comparto food, con prodotti raffinati come il caviale. Tra i leader di questo mercato si trovano produttori e commercianti italiani che, allevando storioni in condizioni ottimali, portano avanti una tradizione d'eccellenza riconosciuta a livello internazionale. La storia del termine “caviale” è affascinante: secondo l'Oxford English Dictionary e il Merriam-Webster, deriva dall'italiano “caviale” o “caviaro,” a sua volta dal greco medievale “khaviari.” Altri studiosi ne tracciano un'origine ancora più antica, attribuendola al termine turco “havyar” o al persiano “khag-avar,” che significa “torta dell'energia” - un riferimento all'antico uso medicinale del prodotto.

Caviale italiano: qualità e sostenibilità

Lo storione, il pesce da cui si ricava il caviale, è una specie antica e pregiata. Nonostante alcune religioni non lo considerino idoneo al consumo per via della mancanza di squame, è molto apprezzato per le sue caratteristiche uniche e la sua carne delicata. Grazie alla qualità delle nostre acque, l'Italia è oggi il secondo produttore mondiale di caviale, dopo la Cina. I fiumi italiani, come il Po, un tempo pullulavano di storioni, che necessitano di acque pure per prosperare. Ed è in questo contesto che si colloca Canaletto Italian Luxury Food, azienda che rappresenta una nuova realtà italiana nel settore. Abbiamo avuto il piacere di incontrare Elena Bonacina, fondatrice e proprietaria di Canaletto insieme al marito, che ci ha raccontato come è nata la loro azienda. Situata a Como, Canaletto ha scelto di produrre caviale italiano di alta qualità, ispirandosi ai valori di esclusività, autenticità e perfezione.

Canaletto: filosofia e ispirazione

«La ricerca dell'eccellenza è un'arte - afferma Elena. Da sempre cerchiamo il bello e il buono, ciò che è puro e genuino, sia nei rapporti che nel cibo». L'azienda si rifà al nome del pittore settecentesco Giovanni Antonio Canal, noto come Canaletto, famoso per le sue vedute di Venezia che celebrano una bellezza senza tempo. «La nostra ispirazione è quella stessa bellezza che evoca piacere raffinato e cosmopolita, un ‘savoir-vivre' che vogliamo trasmettere ai nostri clienti» continua Elena.

Canaletto: alla scoperta del caviale italiano di alta qualità

Canaletto si dedica a offrire un'esperienza culinaria unica, puntando sulla qualità e sull'eccellenza del caviale italiano, prodotto esclusivamente da storioni allevati in Italia in condizioni ottimali. Le vasche utilizzano acqua di risorgiva, un ambiente sicuro e controllato che garantisce il benessere dei pesci. La filiera corta e sostenibile dell'azienda è un pilastro fondamentale: Canaletto si avvale di energia fotovoltaica, assicurando ai consumatori un prodotto tracciabile e di altissima qualità. «Abbiamo deciso di intraprendere questa avventura con il caviale italiano perché l'Italia è il primo produttore in Europa di caviale da storione allevato» spiega Elena.

Canaletto: il caviale italiano prodotto con passione e tradizione

«Abbiamo visitato numerosi allevamenti per individuare il miglior prodotto possibile e manteniamo costantemente un controllo rigoroso della qualità». Gli storioni di Canaletto sono allevati in acque pure e cristalline della Lombardia e del Veneto, seguendo un ciclo produttivo che rispetta l'ambiente e la natura dei pesci. Gli allevamenti operano con mangimi Ogm-free e l'azienda si avvale dell'esperienza dei migliori maestri salatori che lavorano manualmente secondo il metodo tradizionale “Malossol” (dal russo: “poco salato”), sinonimo di caviale pregiato.

Canaletto, una selezione di prodotti esclusivi

Canaletto produce e distribuisce diverse varietà di caviale, ognuna con caratteristiche uniche:

Neero : caviale di storione siberiano

: caviale di storione siberiano Indaco : caviale di storione bianco

: caviale di storione bianco Intenso : caviale di storione Oscietra

: caviale di storione Oscietra Pervinca: caviale di storione Beluga

Oltre al caviale, Canaletto offre prodotti esclusivi come burro al caviale e grani di caviale, realizzati con la stessa cura e attenzione alla qualità.