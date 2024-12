Premiati Oleifici Barbera: 130 anni di eccellenza olearia tra tradizione e futuro

Nel panorama dell’olio extravergine di oliva, i Premiati Oleifici Barbera rappresentano un’eccellenza italiana e un simbolo dell’identità siciliana. Fondata nel 1894 da Lorenzo Barbera, l’azienda ha celebrato 130 anni di attività, consolidando il suo ruolo tra le realtà più innovative e rispettate del settore agroalimentare mondiale.

I Premiati Oleifici Barbera hanno celebrato 130 anni di attività nel 2024

La longevità e il successo dell’azienda si fondano su un equilibrio tra rispetto per la tradizione e visione innovativa. A partire dal XIX secolo, i Barbera hanno guidato l’evoluzione della produzione olearia, portando l’olio siciliano a un livello di riconoscimento globale.

Le radici di un successo

La Sicilia, con le sue varietà autoctone di olive e il clima ideale, ha rappresentato il punto di forza dell’azienda fin dalle origini. Lorenzo Barbera intuì presto l’importanza di combinare la qualità della materia prima con una visione imprenditoriale moderna, dando vita alla società “Oleifici Siciliani” nel 1894.

Manfredi Barbera

Nel corso del tempo, ogni generazione ha contribuito a innovare, mantenendo un legame indissolubile con la tradizione. Un momento fondamentale nella storia aziendale è stato l’introduzione, nel 1916, delle bottiglie di vetro per la commercializzazione dell’olio, un’innovazione che ha rivoluzionato il settore. A questa si aggiungono altre intuizioni come il lancio dell’olio “mosto” naturale, un prodotto non filtrato che riflette la genuinità del processo produttivo.

Innovazione al servizio della qualità

Oggi, l’azienda continua a distinguersi per il suo impegno verso l’innovazione, con due progetti di punta: il frantoio sperimentale e l’azienda agricola 4.0. Il frantoio, unico nel suo genere, è un laboratorio di eccellenza dove vengono testate diverse tecniche di molitura per esaltare le caratteristiche organolettiche delle cultivar siciliane. Le innovazioni introdotte includono cinque metodi diversi di frangitura, dalla tradizionale molitura a pietra alla denocciolatura, che permette di ottenere oli con profili aromatici unici.

La raccolta delle olive

Parallelamente, l’azienda agricola 4.0 integra tecnologie avanzate per garantire una produzione sostenibile e di alta qualità. Grazie al monitoraggio continuo e all’uso di tecniche di precisione, si ottimizzano i processi produttivi riducendo al minimo l’impatto ambientale.

La sostenibilità come missione

La sostenibilità rappresenta una priorità per i Premiati Oleifici Barbera, che da oltre vent’anni operano con impianti energeticamente autosufficienti. L’azienda si impegna inoltre a valorizzare la biodiversità siciliana, puntando su varietà come Nocellara del Belice, Biancolilla e Cerasuola.

«Crediamo che la qualità debba andare di pari passo con il rispetto per l’ambiente», afferma Manfredi Barbera. «Ogni bottiglia di olio che produciamo racconta una storia di impegno, innovazione e amore per la nostra terra».

Un modello per il futuro

Oltre alla qualità dei suoi prodotti, i Premiati Oleifici Barbera sono protagonisti nella valorizzazione del territorio attraverso il Consorzio della Filiera Olivicola (Cofiol) e l’organizzazione di produttori Oro Sicilia. Questi progetti rafforzano la coesione della filiera olearia siciliana, promuovendo pratiche agricole sostenibili e aumentando la presenza dell’olio siciliano sui mercati internazionali.

Con oltre 130 anni di storia, i Barbera dimostrano che tradizione e innovazione possono convivere, offrendo al mondo un prodotto che incarna l’eccellenza del made in Italy. Ogni bottiglia è una sintesi di qualità, passione e rispetto per la terra, un tributo alla Sicilia e alla sua cultura millenaria.