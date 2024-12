Scopri il Finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto: tradizione, sapore e salute

Nel periodo natalizio, il finocchio diventa molto più di un semplice alimento: è simbolo di purificazione, rinnovamento e leggerezza digestiva. In Calabria, la varietà unica del Finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto racchiude profumi, sapori e tradizione, rappresentando una scelta ideale per le festività. Con le sue proprietà benefiche e il gusto fresco e croccante, questa eccellenza calabrese è un must da portare in tavola per celebrare le feste con equilibrio e autenticità. Per Aldo Luciano, presidente del Consorzio Finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto, «è un prodotto che si distingue non solo per l'aroma ma anche per il grado zuccherino basso e una naturale fibrosità meno accentuata rispetto ad altre tipologie». Scopriamone la storia e le caratteristiche.

Il Finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto è un ortaggio della tradizione agroalimentare calabrese

Finocchio di Isola Capo Rizzuto, la storia dietro il marchio Igp

La strada verso il riconoscimento Igp è iniziata nel 2022, quando il territorio della provincia di Crotone ha deciso di puntare sul valore delle sue eccellenze agricole. Enzo Talotta, direttore del Consorzio, spiega il successo del prodotto: «Il profumo e il sapore unici sono legati alla presenza naturale di anetolo, un composto aromatico che dona al finocchio un sapore tipico simile a quello dell’anice». Questo riconoscimento non è solo un sigillo di qualità ma un’opportunità per promuovere il territorio e sostenere le aziende agricole locali.

Proprietà e benefici del Finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto

Oltre alla sua qualità organolettica, il Finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto è un alimento dalle proprietà benefiche. Contiene flavonoidi e oli essenziali, fondamentali per il benessere dell’organismo. È un ortaggio dalle proprietà diuretiche, depurative e digestive, che offre vitamine e minerali senza un eccessivo apporto calorico. Questi benefici lo rendono ideale per ogni dieta, sia per grandi che per bambini, che ne apprezzano la croccantezza e la freschezza.

Un territorio vocato: le condizioni ideali per il finocchio

La zona di produzione del Finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto è estesa e comprende diversi comuni della Calabria. La produzione si svolge nei territori di Botricello, Belcastro, Mesoraca, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Crotone, Rocca di Neto e Strongoli, creando un ambiente ideale per la coltivazione grazie al clima e alle condizioni naturali particolarmente favorevoli.

Finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto è coltivato in un'area vocata della provincia di Crotone

Questo mix di tradizione agricola e vocazione naturale ha permesso di sviluppare un prodotto dalle caratteristiche uniche e dal sapore eccezionale.

Finocchio simbolo della Calabria

Il presidente Aldo Luciano e il direttore Talotta sottolineano come il riconoscimento Igp non sia solo un successo per il prodotto ma anche per l’intero territorio calabrese. «Questo marchio è un punto di partenza per promuovere la sostenibilità agricola e il futuro delle nostre tradizioni», affermano.

Aldo Luciano e Enzo Talotta, presidente e direttore del Consorzio Finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto

Il Consorzio sta infatti lavorando con un nuovo packaging e una campagna di comunicazione mirata, con l’obiettivo di far conoscere il prodotto non solo in Italia ma anche all’estero. Dicembre è il momento ideale per promuovere il finocchio, grazie al suo contributo in termini di vitamine, minerali e basso apporto calorico.

Il futuro del Consorzio del finocchio calabrese



Con il finanziamento ottenuto attraverso il FEASR-PSR Calabria 2014/2022 - Misura 3 - Intervento 3.2.1, il Consorzio è pronto ad affrontare nuove sfide con strumenti innovativi. L'obiettivo è promuovere il finocchio non solo come alimento ma anche come simbolo della tradizione agricola calabrese.

Questo approccio è fondamentale per assicurare un futuro sostenibile ai produttori locali e per far crescere il valore economico di questa eccellenza, aumentando il numero di consumatori che scelgono il finocchio Igp come parte della loro alimentazione quotidiana.

Finoccho calabrese: un prodotto versatile in cucina

La versatilità del Finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto è un altro punto di forza. Si presta sia per ricette crude che cotte, con un’infinità di combinazioni gastronomiche. Dal classico finocchio gratinato al risotto fino agli antipasti più leggeri, il prodotto si sposa con ogni palato e occasione.

La sua croccantezza e freschezza lo rendono anche ideale per ricette estive o insalate, conferendo un tocco naturale e salutare a ogni piatto.