Confetti Manganini, tradizione e gusto a Milano dal lontano 1949

Siamo in viale Jenner 14, a Milano. Un quartiere che nel giro di questi decenni ha rivoluzionato il suo aspetto, insieme agli abitanti. Dal 1949 non ha mai cambiato la sede il laboratorio artigianale di Confetti Manganini. Basta entrare nel cortile e ci avvolge un leggero profumo di zucchero e mandorle. Adesso al timone dell'attività troviamo Gianluca, ma il papà Bruno, 85 anni, lo trovi sempre qui, al mattino. Non demorde, nonostante gli anni. D'altra parte ha cominciato ad imparare l'arte dei confetti, da quando aveva 15 anni. Gianluca ci accompagna a vedere la zona della lavorazione: una dietro l'altra ci sono delle caldaie di rame, chiamate “bassine”, alimentate a gas. Sono strumenti cilindrici di rame, che girano inclinati, identici a quelli usati in farmacia, per “confettare” le pillole e ricoprirle con uno strato di zucchero. Nel caso del confetto, sarà la mandorla ad essere avvolta dallo zucchero.

I confetti Manganini

La lavorazione dei confetti Manganini



Manganini usa prodotti di eccellenza, come le mandorle d'Avola, provenienti dalla Sicilia. Vengono inserite nelle bassine e qui inizia la fase più delicata: l'ingommatura. Per mantenere croccanti le mandorle si usa il malto-destrina per avvolgerle. La seconda fase: l'imbiancatura con l'amido di riso, che si svolge in quattro passaggi per fare aderire perfettamente lo zucchero.

Terza fase, ingrossatura: in caldaie apposite si scioglie lo zucchero, che viene versato nelle bassine con dei mestoli, così da creare ai confetti lo spessore giusto. I colorati? Allo zucchero si aggiungono aromi e coloranti naturali. La fase finale: il raffreddamento, che avviene su degli appositi telai ed infine il confezionamento.

La distribuzione dei confetti Manganini



Gianluca coordina la produzione e la distribuzione. E racconta con passione: «prima vendevamo ai supermercati, ma ora preferisco mantenere una struttura artigianale, privilegiando la qualità. Vendo a pasticcerie, ma un cliente può ordinare on line, oppure venire direttamente sul posto, scegliendo i gusti a piacere. Possono trovare confetti al cioccolato o al limoncello, quelli bianchi classici; verdi, al pistacchio o all'anguria... Al sabato arrivano molte wedding planner, che acquistano per i loro clienti 8-10 chili di confetti».

Molte wedding planner acquistano per i loro clienti 8-10 chili di confetti Manganini

«È un'attività che ha un andamento ciclico, marzo/maggio, è il periodo clou; dal prossimo mese le vendite cominciano a calare, per riprendere a settembre. Poi per comunioni e cresime arrivano anche le mamme o le nonne per acquistare piccole quantità, anzi per venire loro in aiuto abbiamo a disposizione sacchetti o simpatiche confezioni. Ed infine i confetti rossi, sono dedicati ai laureandi. Una notte ho perfino sognato i confetti dolci-salati, così mi sono subito messo al lavoro per crearli. All'inizio li ho messi qui per farli assaggiare, ma, visto che sono piaciuti, li ho messi in produzione. Si usano per gli aperitivi. Il prezzo dei confetti? Il cliente quando viene direttamente li paga 20 euro al chilo».

Confetti Manganini

Viale Edoardo Jenner 14 - 20159 Milano

Tel 026081239