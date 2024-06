I formaggi Luigi Guffanti, un'eccellenza italiana dal 1876 ad Arona

Il formaggio… la corsa del latte verso l'immortalità. Così raccontava Clifton Fadiman (1904-1999), autore e appassionato di formaggi. Italia e Francia sono gli unici paesi al mondo che si contendono, da sempre, il primato nella produzione, trasformazione e affinatura dei formaggi.

I formaggi di Luigi Guffanti 1876

Una piccola storia di Guffanti ad Arona

In una vecchia miniera d'argento abbandonata ad Arona (No), a temperatura e umidità costante tutto l'anno, Luigi Guffanti scoprì un luogo ideale per la maturazione del formaggio. I suoi figli, Carlo e Mario, all'inizio del Novecento, esportavano i loro prodotti fino in Argentina e California, terre di emigrazione piemontese e lombarda. La famiglia Guffanti Fiori, giunta alla quinta generazione, mantiene viva la tradizione di massima attenzione alla qualità artigianale del prodotto caseario e alla passione per un'accurata affinatura. L'esperienza accumulata sul Gorgonzola è stata estesa alle Tome degli alpeggi ossolani, al Parmigiano Reggiano e a numerosi altri formaggi italiani e stranieri, compresi quelli francesi, inglesi, spagnoli, svizzeri e portoghesi.

I formaggi di Luigi Guffanti in una vecchia miniera d'argento

Oggi l'azienda, ancora guidata dalla famiglia Fiori, è visitabile nella sua sede ad Arona sul lago Maggiore. Le grotte di stagionatura sono un'emozione per gli amanti del formaggio, con un negozio fornito di circa 100 tipologie. Particolare attenzione è riservata al gorgonzola e agli erborinati, con oltre 20 tipologie disponibili. Il gorgonzola, conteso tra Lombardia e Piemonte, ha origini quasi romantiche e viene celebrato ogni anno con una festa nella cittadina di Gorgonzola, in provincia di Milano. Il termine "erborinato" deriva dal dialetto milanese “erborin,” che significa prezzemolo, richiamando le striature verdi del gorgonzola.

L'azienda Luigi Guffanti 1876 vola in Spagna

Recentemente, a Burgos in Spagna, si è tenuto un convegno sul formaggio. Due affinatori, uno francese specializzato nel Comté e il nostro Guffanti, hanno partecipato. La Spagna è un paese in grande sviluppo per l'agroalimentare, con eccellenze come l'olio extravergine e i formaggi. Tra questi, il Manchego, prodotto nella regione di La Mancha, è uno dei più celebri e amati in Italia. Fatto con latte di pecora della razza Manchega, si distingue per la sua texture compatta e il sapore intenso. Altra eccellenza spagnola è il Cabrales Dop, prodotto nelle Asturie con latte crudo di vacca o misto con latte di pecora o capra. Ad Arenas de Cabrales, si tiene ogni anno, l'ultima domenica di agosto, il Concorso del formaggio Cabrales.

I formaggi di Luigi Guffanti protagonisti in Spagna

L'azienda Luigi Guffanti 1876 ha ottenuto un meritato successo: è stata prescelta dall'Università di Burgos per creare corsi formativi e avviare gli spagnoli alla pratica di affinatori e stagionatori di formaggio. Questo riconoscimento evidenzia la capacità professionale italiana come stimolo ed esempio per tutto il mondo del formaggio. Fondata nel 1994, l'Università di Burgos è una prestigiosa istituzione nota per il suo impegno nell'istruzione e nella ricerca. Offre una vasta gamma di corsi di laurea e post-laurea e favorisce l'internazionalizzazione con corsi in lingua inglese e programmi di scambio. Luigi Guffanti 1876 è presente anche negli Stati Uniti e ha partecipato al Fancy Food di New York, oltre a vincere molti concorsi caseari in tutta Italia. Una vera eccellenza italiana che ora si concede il lusso di insegnare in altri paesi la tradizione di cui è un esempio.

Luigi Guffanti 1876

Via Milano 140 - 28041 Arona (No)

Tel 032247222