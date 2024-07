Parmigiano Reggiano: rafforza tutela e promozione nel mercato degli Stati Uniti

Il Parmigiano Reggiano è stato protagonista del Summer Fancy Food Show di New York, la principale fiera americana dedicata al mondo del food & beverage. Per il Consorzio, è stato il palco ideale per parlare del futuro del formaggio che è nel cuore degli americani. Gli Usa sono infatti il principale mercato estero, con esportazioni che nel 2022 hanno segnato un + 8,7%, nel 2023 +7,7%, mentre nei primi cinque mesi del 2024 siamo già a +24,6%.

Daniele Sfulcini, Stefano Bonaccini, Nicola Bertinelli, Alessio Mammi e Giuseppe Scarica

Il Consorzio inoltre ha annunciato il consolidamento di un forte investimento per attività di digital e influencer marketing, partecipazione a fiere ed eventi, attivazione e presidio dei punti vendita, supporto agli operatori e, soprattutto, rafforzamento della vigilanza sul mercato a stelle e strisce.

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano rafforza le iniziative negli Stati Uniti

Nel 2024 è stata infatti intensificata l'attività di controllo, effettuando un piano straordinario sulle principali città americane come New York, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, San Francisco, e due canadesi, Montreal e Toronto, per valutare le modalità di commercializzazione del prodotto. L'obiettivo principale è quello di instaurare un rapporto con le catene che commercializzano il formaggio per informare gli operatori sulle corrette prassi da adottare, anche attraverso linee guida disponibili sul sito del Consorzio. Verranno inoltre coinvolti anche esportatori e importatori al fine di aumentare la sensibilizzazione su questo tema e avere maggiore possibilità di confronto con le catene di distribuzione. A questo scopo, il Consorzio ha annunciato l'apertura di un ufficio (corporation) negli Stati Uniti per avere una maggiore efficacia nelle operazioni di promozione e di tutela.

L’evento del Consorzio presso il 620 Loft & Garden del Rockefeller Center

Le attività del Consorzio non si sono svolte solo all'interno del Fancy Food Show. Il presidente Nicola Bertinelli ha incontrato i principali stakeholder e opinion leader al 620 Loft & Garden del Rockefeller Center, una delle terrazze più suggestive di Manhattan. L'evento è stato anche uno dei momenti chiave, dopo quelli di Parigi, Roma e Parma, di celebrazione del 90° compleanno del Consorzio. L'ente che associa tutti i produttori di Parmigiano Reggiano venne infatti fondato il 27 luglio 1934, con la funzione di tutelare, difendere e promuovere un prodotto millenario le cui antiche e nobili origini risalgono addirittura al Medioevo, salvaguardandone la tipicità e pubblicizzandone la conoscenza nel mondo. La prima testimonianza di quest'ultimo sforzo fu, proprio a New York, la partecipazione all'Esposizione universale del 1939. Da allora, il Parmigiano Reggiano è diventato un prodotto sempre più internazionale, con esportazioni progressivamente cresciute fino ad arrivare nel 2023 a rappresentare il 43% del mercato (pari a quasi 64.000 tonnellate) in oltre 50 paesi nel mondo.

«Abbiamo scelto la vetrina del Summer Fancy Food Show per annunciare le nuove iniziative del Consorzio mirate a sostenere le azioni di promozione della domanda e di rafforzamento della tutela negli Usa», ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio. «Siamo entusiasti dei risultati raggiunti nel mercato americano e vediamo ampi margini di crescita, considerando che il vero Parmigiano Reggiano rappresenta oggi solo il 5% del totale formaggi a pasta dura. L'apertura di un ufficio (corporation) negli Stati Uniti ci consentirà di avere una maggiore efficacia nelle operazioni di promozione e di tutela. Infine, siamo onorati di poter proseguire le celebrazioni dei 90 anni del Consorzio da un luogo così simbolico come il Rockefeller Center, nel cuore di Manhattan. Fin dal 1939, quando il neonato Consorzio partecipò all'Esposizione universale di New York, la Grande mela è stata il palcoscenico prediletto da cui ci rivolgiamo ai consumatori di tutto il mondo, che scelgono il Parmigiano Reggiano non solo perché è un prodotto d'eccellenza e un simbolo del Made in Italy, ma per i valori che incarna: naturalità, sostenibilità, artigianalità e legame con la tradizione».

