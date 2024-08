Dal Medioevo a oggi: il Consorzio del Parmigiano Reggiano celebra 90 anni di tutela

Per il Parmigiano Reggiano il 2024 è un anno speciale: si festeggia infatti il novantesimo compleanno del Consorzio, fondato il 27 luglio 1934 per tutelare, difendere e promuovere il prodotto, salvaguardandone la tipicità e pubblicizzandone la conoscenza nel mondo. Una lunga storia, quasi centenaria, che è solo l’ultima tranche di quella di un formaggio millenario, le cui antiche e nobili origini risalgono addirittura al Medioevo. Nei primi anni di vita dell’ente di tutela che associa tutti i produttori di Parmigiano Reggiano, aderirono oltre 2.000 caseifici che ne producevano più di 37.000 tonnellate.

Per dare un’idea del viaggio intrapreso da allora e del progresso delle tecnologie e delle tecniche di lavorazione, basti pensare che nel 2023 i 292 caseifici del Consorzio (situati nella zona di origine della Dop, che comprende le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova a destra del fiume Po e Bologna a sinistra del fiume Reno) hanno prodotto 4,014 milioni di forme, pari a circa 161.000 tonnellate. Una produzione che è dunque più che quadruplicata per un giro d’affari al consumo che ha toccato il massimo storico di 3,05 miliardi di euro (+5% sul 2022) con risultati positivi per le vendite totali a volume (+8,4%), sostenute da un andamento positivo dell’export (+5,7%), e, soprattutto, delle vendite in Italia (+10,9%).

Parte integrante dei festeggiamenti sono gli 11 Palii del Parmigiano Reggiano 2024, gare che si svolgono da 12 anni nella zona d’origine della Dop, alle quali ogni caseificio può partecipare iscrivendo un campione di Parmigiano Reggiano di 24 mesi. I formaggi in concorso vengono valutati da una giuria composta da assaggiatori certificati della Apr (Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano).

Gli 11 caseifici vincitori dei Palii del Parmigiano Reggiano 2024 verranno celebrati con una serata evento, annunciata a Londra a febbraio 2025. Sarà la seconda edizione della consegna del premio Casello d’Oro, il cui esordio è avvenuto a Parigi lo scorso 14 marzo presso lo storico Hôtel de Boisgelin, sede dell’Ambasciata d’Italia.

Qui, alla presenza dell’ambasciatrice d’Italia in Francia, Emanuela D’Alessandro, dell’ospite d’onore Massimo Bottura (chef dell’Osteria Francescana di Modena, tre stelle Michelin) e della stampa italiana e internazionale, il Consorzio ha celebrato i vincitori dei Palii 2023 consegnando loro questo inedito riconoscimento. Sono inoltre state attribuite da una giuria internazionale d’eccezione due Menzioni speciali Parigi 2024: al caseificio Pieve Roffeno (Castel d’Aiano, BO) per il Parmigiano Reggiano con miglior struttura e alla Latteria Agricola Mogliese (Sermide, MN) per il Parmigiano Reggiano con miglior profilo aromatico.

Dopo i Palii dell’Artigianato di Soragna (svoltosi il 25 aprile in provincia di Parma), di Bibbiano la Culla (5 luglio, RE), di Pellegrino Parmense (20 luglio, PR) e di Casina (5 agosto, RE), i prossimi sette appuntamenti sono:

1° settembre - Palio del Frignano (Pavullo nel Frignano/Lama Mocogno, MO)

5 settembre - Palio dei Caseifici dell’Oltrepò Mantovano (Gonzaga, MN)

14 settembre - Palio di Montechiarugolo (Montechiarugolo, PR)

29 settembre - Palio di San Lucio (Guastalla, RE)

4 ottobre - Palio di San Petronio (Bologna)

20 ottobre - Palio GustiaMO (Carpi, MO)

10 novembre - Palio Teatro della Natura (Viano, RE)

