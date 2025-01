Sigep: la sostenibilità è protagonista alla Gelato Europe Cup 2025

Il Sigep di Rimini torna ad accogliere l'attesissima Gelato Europe Cup, la competizione che celebra l'eccellenza e la creatività dei migliori gelatieri e pasticceri d'Europa. Quest'anno, la gara introduce una novità che riflette una delle sfide più attuali del nostro tempo: la sostenibilità alimentare. Tra le prove in programma, spicca infatti il “Gelato del recupero”, una sfida concepita per trasformare ingredienti di scarto in creazioni d'eccellenza. L'evento si terrà il 18 e 19 gennaio alla Gelato Arena del padiglione A7, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli addetti ai lavori e gli appassionati del comparto.

Il “Gelato del recupero” è una sfida concepita per trasformare ingredienti di scarto in creazioni d'eccellenza

“Gelato del recupero”, un passo verso la sostenibilità

L'introduzione del “Gelato del recupero” non è solo una prova tecnica, ma un vero e proprio messaggio di responsabilità sociale. Secondo le stime, nell'Unione ruropea circa il 10% del cibo disponibile per i consumatori rischia di finire sprecato, mentre oltre 37 milioni di persone non possono permettersi un pasto completo ogni due giorni. Questa realtà allarmante ha spinto l'Ue a fissare obiettivi per ridurre lo spreco alimentare, parte integrante della transizione verso un'economia circolare entro il 2050. In questo contesto, la Gelato Europe Cup diventa una piattaforma per dimostrare come creatività e sostenibilità possano convergere, stimolando l'industria del gelato artigianale a intraprendere nuove strade verso un futuro più consapevole.

Un format innovativo per una competizione storica

La prova del “Gelato del recupero” si inserisce in un programma già ricco di sfide tecniche e creative che vedranno impegnate 8 squadre provenienti da altrettanti Paesi europei. Ogni team è composto da cinque membri: quattro gelatieri e pasticceri, supportati da un team manager. Oltre alla prova dedicata alla sostenibilità, i concorrenti si misureranno con altre cinque competizioni di alto livello:

Torta gelato , dove tecnica e design si fondono per creare dolci spettacolari;

, dove tecnica e design si fondono per creare dolci spettacolari; Monoporzione in vetro , che sfida i partecipanti a realizzare eleganti creazioni in formato individuale;

, che sfida i partecipanti a realizzare eleganti creazioni in formato individuale; Mystery Box - Crema e frutta , prove tecniche basate su ingredienti a sorpresa;

, prove tecniche basate su ingredienti a sorpresa; Stecchi, dove creatività e precisione sono fondamentali per realizzare gelati su stecco.

Gelato Europe Cup: ogni team è composto da cinque membri

Le squadre in gara rappresentano l'eccellenza di otto nazioni europee: Italia, guidata da Alessandro Racca; Germania, con Stefano Lucchini; Albania, capitanata da Rosilda Collaku; Polonia, con Aleksander Pitura; Regno Unito, guidato da Taseer Ahmad; Francia, rappresentata da Dartois Herve; Romania, con Oana Gabriela Nita e Belgio, guidato da Fabio Marasti.

Un trampolino verso la Gelato World Cup

La Gelato Europe Cup non è solo una celebrazione dell'artigianalità, ma anche una tappa cruciale per accedere alla Gelato World Cup, il prestigioso evento biennale che riunisce i migliori talenti del mondo. Solo quattro squadre tra quelle in gara a Rimini otterranno il pass per la finale mondiale, che si terrà sempre a Sigep nel gennaio 2026. Qui si uniranno alle tre squadre già selezionate lo scorso ottobre alla Gelato Asia Cup e alle cinque che saranno scelte nei prossimi mesi: una alla Gelato China Cup ad aprile e quattro alla Gelato America Cup, in programma a Buenos Aires a giugno.