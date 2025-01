Sigep World: Morrone svela in anteprima il gelato alla nocciola antiossidante

In questi anni ha fatto della sostenibilità il fiore all'occhiello della sua produzione, realizzando in tempi non sospetti - ovvero quando il gelato sostenibile era solo una geniale intuizione di pochi visionari - un prodotto rispettoso dei processi produttivi a basso impatto ambientale, anche attraverso l'utilizzo di macchinari di ultima generazione capaci di ridurre i consumi energetici ed idrici. Eugenio Morrone, campione del mondo di gelateria, anticipa ancora le nuove tendenze e per questo 2025 svela in anteprima cosa presenterà alla 46esima edizione del Sigep - evento di riferimento e salone internazionale per i professionisti della gelateria, pastry&chocolate, coffee, bakery e pizza - che si terrà dal 18 al 22 gennaio a Rimini.

Il gelato alla nocciola antiossidante di Eugenio Morrone

Si tratta di un gelato innovativo al gusto di nocciola e ad alto contenuto di fibra con l'aggiunta della cosiddetta Mop (ManniOlivePowder), una farina da oliva con una potente azione antiossidante prodotta dalla Manni Oil di Armando Manni, che in questo ambito ha realizzato un frantoio ad economia circolare che, attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale e tecnologia 4.0, analizza e scannerizza le olive prima della frangitura. In sostanza lo scarto di produzione viene trasformato in una farina di oliva antiossidante, attraverso un processo di up-cycling. «Un gelato altamente antiossidante e con pochi ingredienti: latte, nocciole romana e una bassa percentuale di zuccheri (-30%). Realizzato con una tecnica particolare che permette di preservare la ricchezza del gusto ed esaltare le proprietà salutistico-nutrizionali della fibra tali da mantenere un piacere sensoriale al palato lasciando un sapore piacevole e gustoso» spiega Eugenio Morrone.

Che cosa sapere su Eugenio Morrone

Maestro Apei (Ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana) e vicesegretario dell'Associazione italiana gelatieri (Aig) nel 2022 è entrato anche nella Hall of Fame riconoscimento da parte del Gelato Festival World Ranking. Pluripremiato, ha vinto di tutto: Gelato Festival Roma 2016; Campione Europeo 2016; Maestro Gelatiere of the Year (Reader Award Food and Travel Magazine 2018); All Star 2018 (stella della gelateria nel mondo); Sigep Gelato d'Oro 2019; 1° posto Gelato World Ranking 2019; 1° posto Gelato World Ranking 2020; 1° posto Coppa del mondo Gelateria 2020; 1° posto Gelato World Ranking 2021; 1° gelatiere nella Hall of Fame Gelato World Ranking 2022; Campione del mondo di Pasticceria The Pastry Queen 2023; Campione del mondo di Pasticceria Juniores 2023.

Il maestro gelatiere Eugenio Morrone

A conferma che il suo gelato è un'eccellenza riconosciuta ha ricevuto nel 2024 il premio Tre Coni Gambero Rosso per le sue gelaterie Fio di Luna a Trastevere e Il Cannolo Siciliano al Pigneto. Intanto, Eugenio Morrone continua a portare il gelato artigianale nel mondo, come accaduto a Madrid, Londra, Los Angeles, Tokyo, Singapore. Nelle principali capitali europee così come negli Stati Uniti e in Oriente ha promosso la cultura e la tecnica del gelato italiano; valorizzato la tradizione gelatiera italiana attraverso master class didattiche; esaltato gli ingredienti regionali e le materie prime dei territori del Belpaese.