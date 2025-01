Eurovo acquisisce Hulstaert & Cie e rafforza la sua presenza nel Nord Europa

Il Gruppo Eurovo, leader europeo nella produzione di uova e ovoprodotti, ha acquisito la belga Hulstaert & Cie. L’azienda, con una capacità produttiva annua di 10 mila tonnellate, opera nei settori Food Service e industria alimentare sotto il marchio Fleggs, distribuendo i propri prodotti in Belgio, Germania, Olanda, Francia, Danimarca e Lussemburgo.

Il Gruppo Eurovo ha acquisito la belga Hulstaert & Cie

Espansione internazionale del Gruppo Eurovo

Con questa acquisizione, il Gruppo Eurovo consolida ulteriormente la propria presenza in Europa, aggiungendo un nuovo stabilimento in Belgio ai 20 già operativi in Italia, Francia, Spagna, Polonia e Romania. L’obiettivo è rafforzare la presenza nei mercati del Nord Europa e ampliare la capacità produttiva nel settore delle uova e degli ovoprodotti.

Gruppo Eurovo è attivo nel segmento B2C e B2B

Fondato oltre 70 anni fa dalla famiglia Lionello, Gruppo Eurovo è un’azienda a conduzione familiare, con una rete di oltre 5.000 clienti in 40 paesi e un fatturato di 1,277 miliardi di euro nel 2023. Con più di 2.000 collaboratori, l’azienda opera nella produzione agricola e industriale, nella commercializzazione di uova e ovoprodotti e nei servizi di distribuzione. Il gruppo ha il suo quartier generale a Imola (Bo) e uno dei maggiori stabilimenti produttivi d’Europa a Occhiobello (Ro). Gruppo Eurovo è attivo nel segmento B2C con marchi come le Naturelle, ProUp e Lolli, e nel B2B con brand come Eurovo Service e Maia Professional, con particolare attenzione al Food Service.